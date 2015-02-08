AKP'li Tayyar, Erdoğan 'adaylığına olumlu bakmıyorum' deyince 'uçan' Fidan'a destek 'tweet'ini yeniden attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika turu öncesinde MİT Müşteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığına olumlu bakmadığını söylemesi üzerine, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Fidan hakkında yazdığı destek ‘tweet’i hesabından silindi. Tayyar'ın hesabındaki 'tweet'in uçması önce Gaziantep milletvekilinin Erdoğan'ın sözleri üzerine 'tweet'i sildiği yorumlarına yol açtı. Ancak Şamil Tayyar, daha sonra söz konusu 'tweet'in hesapta görünmemesinin 'iletişim kazası' sonucu olduğunu söyleyerek aynı 'tweet'i tekrar attı.

Paralel yapının leşkerleri ve yeni ortakları, baktım bir iletişim kazası üzerine eğleniyor. Madem sevdiniz tekrarlıyorum, haydi birlikte RT — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 8 Şubat 2015

Vesayetle mücadelenin önemli ismi Hakan Fidan bundan sonra hizmete siyaset yoluyla devam etmek istiyorsa yanındayız,Rabbim yolunu açık etsin — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 8 Şubat 2015

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 7 Haziran’daki genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak için MİT Müsteşarlığı’ndan istifa eden Hakan Fidan’a destek vermişti.

Tayyar, Twitter hesabından 7 Şubat’ta attığı mesajda, “Vesayetle mücadelenin önemli ismi Hakan Fidan bundan sonra hizmete siyaset yoluyla devam etmek istiyorsa yanındayız, Rabbim yolunu açık etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika turu öncesinde MİT Müşteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığına olumlu bakmadığını söylemesi üzerine, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Fidan hakkında yazdığı destek ‘tweet’i hesabından silindi. Tayyar'ın hesabındaki 'tweet'in uçması önce Gaziantep milletvekilinin Erdoğan'ın sözleri üzerine 'tweet'i sildiği yorumlarına yol açtı. Ancak Şamil Tayyar, daha sonra söz konusu 'tweet'in hesapta görünmemesinin 'iletişim kazası' sonucu olduğunu söyleyerek aynı 'tweet'i tekrar attı.