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AKP'li Tayyar, Erdoğan 'adaylığına olumlu bakmıyorum' deyince 'uçan' Fidan'a destek 'tweet'ini yeniden attı

Şamil Tayyar, 'Hakan Fidan bundan sonra hizmete siyaset yoluyla devam etmek istiyorsa yanındayız, Rabbim yolunu açık etsin' demişti

08 Şubat 2015 22:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika turu öncesinde MİT Müşteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığına olumlu bakmadığını söylemesi üzerine, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Fidan hakkında yazdığı destek ‘tweet’i hesabından silindi. Tayyar'ın hesabındaki 'tweet'in uçması önce Gaziantep milletvekilinin Erdoğan'ın sözleri üzerine 'tweet'i sildiği yorumlarına yol açtı. Ancak Şamil Tayyar, daha sonra söz konusu 'tweet'in hesapta görünmemesinin 'iletişim kazası' sonucu olduğunu söyleyerek aynı 'tweet'i tekrar attı.

 

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 7 Haziran’daki genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak için MİT Müsteşarlığı’ndan istifa eden Hakan Fidan’a destek vermişti.

Tayyar, Twitter hesabından 7 Şubat’ta attığı mesajda, “Vesayetle mücadelenin önemli ismi Hakan Fidan bundan sonra hizmete siyaset yoluyla devam etmek istiyorsa yanındayız, Rabbim yolunu açık etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika turu öncesinde MİT Müşteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığına olumlu bakmadığını söylemesi üzerine, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Fidan hakkında yazdığı destek ‘tweet’i hesabından silindi. Tayyar'ın hesabındaki 'tweet'in uçması önce Gaziantep milletvekilinin Erdoğan'ın sözleri üzerine 'tweet'i sildiği yorumlarına yol açtı. Ancak Şamil Tayyar, daha sonra söz konusu 'tweet'in hesapta görünmemesinin 'iletişim kazası' sonucu olduğunu söyleyerek aynı 'tweet'i tekrar attı.

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