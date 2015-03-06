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Erdoğan, Arabistan ziyaretinde Hakan Fidan'la görüşmüş

'Erdoğan, gazetecilere ifade ettiği kırgınlığını Hakan Fidan’a yüz yüze görüşmesinde de iletti'

06 Mart 2015 09:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MİT Müsteşarlığı’ndan istifa ederek AKP’den aday adayı olan Hakan Fidan’la Suudi Arabistan ziyareti sırasında Medine’de yüz yüze görüştüğü ortaya çıktı.

Fidan’ın istifa kararına, “Olumlu bakmıyorum” sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorusu üzerine, “Onu o göreve ben getirdim. Müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki hâlâ kırgınım” diyerek aynı düşünceleri koruduğunu vurgulamıştı.

 

Yüz yüze görüştüler

 

Habertürk'te yer alan habere göre, Uçakta yapılan bu açıklamadan önce Erdoğan’ın Fidan’la 2 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Medine kentinde görüştüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, gazetecilere ifade ettiği kırgınlığını ve tavrını Hakan Fidan’a yüz yüze görüşmesinde de iletti. Yumuşama sinyallerinin de alındığı belirtilen görüşmede Fidan’ın, MİT Müsteşarlığı görevinden ayrılma gerekçelerini ve yaşadığı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarma imkânı bulduğu belirtildi. Erdoğan ile Fidan, bundan sonraki sürece ilişkin de konuştu.

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