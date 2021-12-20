HaberTürk yazarı Altaylı: Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikâr

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan ve HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin olarak, " Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikâr" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Habertürk’te 2014’ten bu yana yöneticilik yapmadığım ve yetkili bir pozisyonda olmadığım halde bu kurumdaki her türlü olumsuzluğun ve başkalarının hatalarının bana yüklenmesinden sıkıldım ve yoruldum.İş yerinizde başkalarının hatalarından siz sorumlu tutulsanız hoşunuza gider mi? Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikar. Kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le kentin kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yapılan canlı yayında İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.Tokat görüntüsünün sosyal medya yayılmasının ardından Sarıkaya Demir’den özür dilediğini söylemiş, tokat olayına tepkisiz kalmasıyla eleştirilen Fatma Şahin de Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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