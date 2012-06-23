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Gül: Detaylar incelendikten sonra gereken yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu olayın üstünün örtülmesinin söz konusu olmadığını ve gerekenin yapılacağını belirtti

23 Haziran 2012 14:25

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesi sonrasında ilk defa açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, "Neticesi çok ağır olduğu için detayları incelemeden net bir açıklama yapılamaz. Gereken yapılacaktır" dedi.
 
Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesi sonrasında ilk kez açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uçağı bulmak için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

"Savaş uçaklarının sürati nedeniyle sınır ihlalleri zaman zaman olmaktadır" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bu bir kötü niyet değildir. Soruşturmamız kendi sınırlarımızda mı düşürülüp düşürülmediği şeklinde olacaktır. Neticesi çok ağır olduğu için detayları incelemeden net bir açıklama yapılmaz. Gereken yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu olayın üstünün örtülmesinin söz konusu olmadığını ve gerekenin yapılacağını belirtti.

Suriye ile telefon temasları yapıldığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Biz, güvenlik olmadığı için Suriye'den temsilcilerimizi çektik. Bu, temasın hiç olmadığı anlamına gelmez'' şeklinde konuştu.

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