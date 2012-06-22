Erdoğan: Uçak düşürüldü diyemiyorum kesin bilgi yok

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının Suriye açıklarında düşmesi sonrası Başbakan Erdoğan, Rio20 zirvesi dönüşü ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, uçağın düşürüldüğüne dair ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, pilotların halen arandığını söyledi. Erdoğan ''Suriye'nin özür dilediğine dair bilgi yok'' dedi.

Meksika'da düzenlenen G-20 zirvesi ve ardından Brezilya'da düzenlenen Rio 20 'Sürdürülebilir Kalkınma' zirvesine katılan Erdoğan yurda döndü.

Yurtdışı temaslarıyla ilgili bilgiler veren Erdoğan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk olarak Suriye karasularına düşen Türk savaş uçağı soruldu.

Hatay yakınlarında düşen uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yaptığını belirten Erdoğan Malatya'dan havalandıktan bir süre sonra radar ve telsiz irtibatının kesildiği Türk savaş uçağının Hatay'ın güneyinde, Suriye'nin Lazkiye kentine 8 mil uzaklıkta düştüğünü söyledi.

'Uçak düşürüldü diyemiyorum'

''Uçağımızın kaybı, düştüğü noktasında, 'düşürüldü' diyemiyorum çünkü kesin bilgiler elde olmadıktan sonra bunu söylemek mümkün değil.

Bununla ilgili resmi konutta bir görüşmemiz olacak. Terör sorunun yanında bu konuyu da görüşeceğiz.

Pilotlarımızla ilgili bir bilgi yok, aramalarımız devam ediyor. Suriye'de kendi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor. Bu arama tarama neticesinde orada ne gibi bulguların elde edileceğini göreceğiz. Detaylı bilgileri yapacağımız toplantıdan sonra açıklayacağız."

'Suriye özür mü diledi?'

Erdoğan konuyla ilgili 'Suriye'nin özür dilediği' iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Suriye'nin özür dilediğine ilişkin kesin bir bilgi yok. Yapılacak değerlendirme toplantısından sonra kesin açıklamayı yapacağız."

Başbakan güvenlik zirvesini topladı

Başbakan Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşünün ardından Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katıldığı bildirildi.