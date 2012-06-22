Türkiye'ye ait savaş uçağı Suriye karasularının 8 mil açığında düştü!

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı, Malatya’dan havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde kayboldu. Pilotlarla iletişim kesildi, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları neticesinde F-4E tipi uçakla düşen pilotlar sağ olarak Akdeniz’de bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden olayı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Malatya Erhaç Meydanı’ndan kalkış yapan bir uçağımız ile bugün saat 11.58’de Hatay ili güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz teması kesilmiştir" denildi.

Radardan kaybolan ve telsiz bağlantısı kurulamayan savaş uçağını aramak için Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kalkan askeri uçaklar bölgeye sevk edildi. Uçakların arama kurtarma çalışmaları sürerken, Adana İncirlik’ten de askeri helikopterler destek için bölgeye gitti.

‘Termınator’ ve ‘phantom’lar bulunuyor

Malatya’daki 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, F-4E 2020 ’Terminatör’ uçaklarının görev yaptığı 171’inci Filo ile RF- 4E keşif uçaklarının görev yaptığı 173’üncü Filo konuşlu bulunuyor. ’Phantom’ olarak adlandırılan bu uçaklarda 1 pilot ve 1 silah sistem subayı olmak üzere 2 personel görev yapıyor.

Suriye karasularının 8 mil açığına düştüğü iddiası

Bu arada irtibat kesilen savaş uçağının, Suriye karasularının 8 mil açığında uluslararası sulara düştüğü bilgisi geldi. Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin güney batısında Akdeniz’e düştüğü belirtilen uçağı arama çalışmaları başlatıldı.

Pilotların akıbetiyle ilgili henüz bilgi alınamazken, bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterlerle arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Mersin ve İskenderun’dan da 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti.

Vali Saran: Akıbeti hakkında gelen bir bilgi yok

Malatya Valisi Ulvi Saran, Malatya Erhaç Üssü’nden 10.30’da kalkan, Hatay’ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz irtibatı kesilen F-4 jet uçağının saat 12.00 sıralarında radarda kaybolduğunu belirterek, "İzlenemez duruma geldi. Uçakta 2 pilot bulunuyordu. Uçağın akıbeti hakkında şu anda bize gelen bir bilgi yok. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Pilotların yeri belirlendi mi?

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde F-4E Phantom tipi uçakla Akdeniz'e düşen pilotların yerinin belirlendiği bilgisine ulaşıldı. Bölgede arama-kurtarma yapan ekiplerden gelen ilk bilgilere göre pilotların bulunduğu yer tespit edildi. F-16'ların eşliğinde bölgeye giden kurtarma ekipleri, pilotların getirilmesi için girişimlerde bulundu. Kaynaklar, pilotların sağlık durumları hakkında kaynaklar net bilgi vermekten kaçındı. Bu arada Suriye, resmi kanallarla uçağın düşüşüyle ilgili olarak üzüntülerini Türk tarafına bildirdi.

BBC Arapça , Rusya Today ve Lübnan televizyonları: Savaş uçağını Suriye düşürdü!

BBC Arapça, Suriye'nin kuzeyindeki Lazkiye kentinde bulunan görgü tanıklarının uçağın Suriye hava savunma sistemlerinin açtığı ateş sonucu düşürüldüğünü söylediklerini bildirdi. Russia Today de yine görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, pilotların Suriyeli yetkililer tarafından tutuklandığını öne sürdü.

Lübnan Hizbullahı'na ait olan El Manar kanalı, Suriyeli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın vurularak düşürüldüğünü öne sürmüştü. Bu iddia, Reuters haber ajansı tarafından son dakika gelişmesi olarak duyurulmuştu.