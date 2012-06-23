Başbakanlık Türk jetinin Suriye tarafından düşürüldüğünü açıkladı!

Başbakanlık'ta düzenlenen zirve sonrası yapılan açıklamada "Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır" denildi.

Akdeniz'de Suriye açıklarında düşen Türk savaş uçağının, Suriye tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Açıklama Başbakanık Resmi Konutu'nda düzenlenen güvenlik zirvesi sonrası yapıldı.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

Başbakan Erdoğan, gelişme üzerine Meksika ve Brezilya ziyaretleri dönüşü, ayağının tozuyla güvenlik zirvesini topladı.

Zirvenin ana gündem maddesi 'Suriye'nin Türk savaş uçağını düşürdüğü' iddiasıydı.

2 saat 10 dakika süren zirve sonrası yapılan yazılı açıklamada "Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, 22 Haziran 2012 tarihinde görev uçuşu için Malatya Erhaç Meydanı'ndan kalkış yapan uçakla, radar ve telsiz temasının kesilmesinin akabinde yaşanan gelişmelerin, yapılan toplantıda ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''İlgili kurumlarımızın sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve Suriye ile yürütülen ortak arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde elde edilen bilgiler neticesinde uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır.

Pilotlarımız dahil arama kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir.

Türkiye olayın tam olarak aydınlatılmasının ardından, nihai tavrını ortaya koyacak, atılması gereken adımları kararlılıkla atacaktır.''



Nerede vuruldu?



Açıklamada uçağın tam olarak nerede vurulduğuna yönelik bir bilgi ise verilmedi.

Uzmanlar, uçağın Suriye hava sahasını ihlal ettiği sırada vurulmasının Suriye'yi haklı çıkaracağını belirtiyor.



RF-4E keşif uçağı



Düşürülen RF-4E Phantom tipi keşif uçağı olduğu öğrenildi. Malatya Erhaç'ta konuşlu 173'üncü Şafak Filosu’na bağlı olan uçağın herhangi bir silah sistemi taşımadığı biliniyor.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'dan havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde düşen uçakla ilgili olarak şöyle denildi:

"22 Haziran 2012 tarihinde görev uçuşu için Malatya Erhaç meydanından kalkış yapan uçağımızla radar ve telsiz temasının kesilmesi akabinde yaşanan gelişmeler, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda ele alınmıştır.

İlgili kurumlarımızın sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve Suriye ile yürütülen ortak arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde elde edilen bilgiler neticesinde, uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır.

Pilotlarımız dahil, arama kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir.

Türkiye, olayın tam olarak aydınlatılmasının ardından nihai tavrını ortaya koyacak, atılması gereken adımları kararlılıkla atacaktır."