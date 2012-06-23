Suriye: Türk jeti sınırımızı 1 km işgal ettiği için vurduk

Başbakanlık'tan yapılan 'Uçağı Suriye düşürdü' açıklaması Suriye tarafından da doğrulandı. Suriye Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Türk uçağını karasularımız üzerindeyken vurduk" denildi.



Malatya'dan kalkıp Akdeniz'de görev yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Suriye tarafından düşürüldüğü resmen açıklandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da Suriye kanadından geldi.

Gece saatlerinde Suriye Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Türk jetinin Suriye kara sularında vurulduğu' iddia edildi.

Uçağın karaya 1 kilometre mesafede vurulduğu belirtilen açıklamada ""Kara sularımıza giren kimliği belirsiz bir uçak hava kuvvetlerimizce alçak uçuş yaparken vuruldu. Hedef vurulduktan sonra Türk uçağı olduğu anlaşıldı" denildi.

Vurulan uçağın 10 deniz mili açığa düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotun ve uçağın enkazının bulunması için Türk birlikleriyle ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.