ABD: Suriye'ye NATO müdahalesi gündeme gelmeli!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "Konu henüz NATO gündemine gelmedi" dedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'olayın soğukkanlılıkla çözülmesini' istedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, 'uçak krizi' ile ilgili Suriye ve Türkiye'yi soğukkanlı davranmaya çağırdı.

Türk savaş uçağının düşürüldüğü, Suriye ve Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda doğrulandı.

Olayla ilgili BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da bir açıklama yaptı.

Tarafları 'soğukkanlı olmaya' çağıran Ban, "Bu ciddi olayı her iki tarafın da soğukkanlı şekilde ele almasını ve diplomatik kanallarla çözmesini umuyorum" dedi.



ABD: Konu NATO gündemine gelmedi



Suriye'nin Türk savaş uçağını düşürmesiyle ilgili ABD'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "Konu henüz NATO gündemine gelmedi" dedi.

Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürüldüğü iddiası, yapılan açıklamalarla her iki ülke tarafından da doğrulandı.

Konuyla ilgili bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "Konu henüz NATO gündemine gelmedi. Bu konuda Türkiye'nin açıklama yapması daha uygun" dedi.

Nuland, konuyla ilgili Ankara ile temas halinde olduklarını kaydetti.



5'nci madde işleyebilir



Bilindiği üzere NATO üyesi olan Türkiye'ye yapılan herhangi bir saldırı, anlaşma gereği birliğin tüm üyelerine yapılmış sayılıyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin bu olayı 'egemenliğine saldırı' olarak yorumlaması durumunda NATO anlaşmasının 5'inci maddesini işletebilileceği ve bu durumda Suriye'ye bir NATO müdahalesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.



'Arama çalışmalarına katılırız'



İsmi açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise "Talep gelmesi halinde arama kurtarma çalışmalarına katılabiliriz" dedi.

Yetkili olay bölgesinin ABD açısından kolay ulaşılabilir bir bölge olmadığını da sözlerine ekledi.