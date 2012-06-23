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Dünya

Dünya Türk jetinin Suriye'de düşürülmesini böyle duyurdu

Suriye ile Türkiye arasında bozulan ilişkileri daha da kötüleştirileceği yorumları yapıldı

23 Haziran 2012 13:39

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz The Telegraph, "Saldırının, NATO'yu Esad rejimi ile çatışmaya çekebileceği yönündeki endişelerin arttığını" yazdı. Amerikan New York Times ise, "Türkiye askeri müdahaleye açık kapı bıraktı" ifadesini kullandı.

Dünya basını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya geniş yer ayırırken, aynı zamanda, Suriye tarafından yapılan açıklamalara da yer verdi.

Türkiye'nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğinin, konuyu NATO'ya taşıyıp taşımayacağının henüz belli olmadığı belirtilen haberlerde, ancak bu son gelişmenin Suriye ile Türkiye arasında bozulan ilişkileri daha da kötüleştirileceği yorumları yapıldı.

NEW YORK TIMES: Amerikan New York Times gazetesi, ''Türkiye ile Suriye'nin arasının geçen yıldan itibaren ilişkilerin kötüleşmesinden sonra, ilk kez Suriye ordusunun bir Türk askeri uçağını düşürdüğünü'' belirtti. Haberde, Türkiye'nin askeri müdahaleye açık kapı yarattığı da iddia edildi.


'Çatışma Suriye'nin dışına yayılabilir'


THE WASHINGTON POST: Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayının bölgedeki gergin havayı gözler önüne serdiğini belirten Amerikan gazetesi, "Suriye'deki isyanın, birçok kesimce, Suriye sınırlarının dışına yayılacağından, komşu ülkeleri işin içine çekeceğinden ve belki de daha geniş boyutlu uluslararası askeri müdahaleye neden olabileceğinden korktuğu bir silahlı çatışmaya dönüşmekte olduğu'' yorumu yaptı.

LOS ANGELES TIMES: Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesi, Suriye'deki krizin sınırlarının ötesine geçme potansiyelini ortaya çıkardı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin daha da bozulma olasılığı yükseldi.


'Karasularımıza giren hedefi vurduk'


THE INDEPENDENT: İngiliz Independent gazetesi, "Türkiye Suriye'nin vurduğu uçağını arıyor" başlığıyla verdiği haberde, Suriye'nin Türk savaş uçağını düşürdüğünü itiraf etmesi sonrasında bölgede tansiyonun yükseldiğini yazdı. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya yer verilen haberde, "Hava kuvvetlerimiz cuma öğleden sonra karasularımıza giren bir hedefle karşı karşıya kalınca vurdu. Bunun bir Türk askeri uçağı olduğu anlaşıldı" denildi.


'NATO ile Esed rejimi arasında çatışma çıkabilir'


THE TELEGRAHP: İngiliz The Telegraph gazetesi de, Suriye'nin Türk uçağını düşürmesinin ardından Ankara'nın kararlı adımlar atacağı yönünde Suriye'ye gözdağı verdiğini iddia etti. Gazete, "Saldırının ardından NATO ile Esed rejimi arasında büyük bir çatışma çıkacağı yönündeki korkular arttı" yorumunu yaptı.


'Pilotların akibeti bilinmiyor'


DER SPIEGEL: Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında, "Türkiye askeri jetinin Suriye tarafından düşürüldüğünü doğruladı" başlığıyla verdiği haberde, "Cuma günü öğlen saatlerinden bu yana Suriye kıyılarında bir Türk jeti kayıp. Türk ve Suriye hükümetleri, askeri uçağın Suriye tarafından düşürüldüğünü teyit etti. Ancak uçağın içindeki pilotların yaşayıp yaşamadıkları henüz bilinmiyor" denildi.

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