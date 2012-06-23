Cumhurbaşkanı Gül düşen uçak için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay'ın güneybatısında düşen askeri uçakla ilgili, yetkililerin konuyu takip ettiğini belirterek, "Kesinleşince açıklayacaklar" dedi.

Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürüldüğü iddiasının hatırlatılması üzerine Gül, "Takip ediliyor, arayıp bilgi veriyorlar. Kesinleşince her şeyi söyleyecekler" dedi.

Uçağın Suriye tarafından düşürülüp düşürülmediğine ilişkin net bir bilgi olup olmadığının sorulması üzerine de Gül, kesinleştiği zaman gerekli açıklamanın yapılacağını yineledi.