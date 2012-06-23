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Cumhurbaşkanı Gül düşen uçak için ne dedi?

Gül, Şelale Park Restoran'daki akşam yemeğine gelişinde basın mensuplarının Hatay'ın güneybatısında düşen askeri uçakla ilgili sorularını yanıtladı

23 Haziran 2012 01:23

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay'ın güneybatısında düşen askeri uçakla ilgili, yetkililerin konuyu takip ettiğini belirterek, "Kesinleşince açıklayacaklar" dedi.

Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürüldüğü iddiasının hatırlatılması üzerine Gül, "Takip ediliyor, arayıp bilgi veriyorlar. Kesinleşince her şeyi söyleyecekler" dedi.
 
Uçağın Suriye tarafından düşürülüp düşürülmediğine ilişkin net bir bilgi olup olmadığının sorulması üzerine de Gül, kesinleştiği zaman gerekli açıklamanın yapılacağını yineledi. 

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