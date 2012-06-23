İki Türk pilotu Lazkiye açıklarında aranıyor

Suriye'nin Türk savaş uçağını düşürmesi sonrasında iki Türk pilotu arama çalışmaları Lazkiye açıklarında sürüyor.

Suriye'nin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Türk savaş uçağını düşürmesi sonrasında iki Türk pilotu arama çalışmaları Lazkiye açıklarında devam ediyor.

Vurulduktan sonra Suriye karasularına düşen uçağın iki pilotuna hala ulaşılamadı.

Hem Ankara, Adana ve Mersin'den hava ve deniz araçlarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Henüz uçağın enkazına da ulaşılamadı.

Arama-kurtarma çalışmalarını Suriye ve Türk Deniz Kuvvetleri ortaklaşa yürütüyor.

İki pilotun Suriye tarafından alıkonulduğu iddiaları iki ülke tarafından yalanlanmıştı.