Galatasaray'da 'öğrenci evi' protestosu

Beyoğlu'nda bir grup, Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evlerine ilişkin açıklamalarını protesto etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), KESK, DİSK ve İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup, pankart açarak, hükümet aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mustafa Turgut, son zamanlarda üniversiteli öğrencilerin hedef tahtasına oturtulduğunu belirterek, üniversitelerin demokrasinin, bilimin ve özgürlüğün mekanları olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere yapılan her müdahalenin, toplumu daha fazla kutuplaştıracağını anlatan Turgut, bu tür politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.