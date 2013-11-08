Ilıcak: Öğrenci evleri ile ilgili bir yasanın geçirilmesi mümkün değil

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, AKP Kızılcahamam toplantısında konuşulan kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmasına ilişkin yaptığı açıklamanın Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından yalanlanması üzerine yaptığı rest açıklamasını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, evlerin denetimine ilişkin "Böyle bir yasanın geçirilmesi mümkün değil" dedi.

CNN Türk televizyonunda Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan Nazlı ılıcak'ın açıklamaları şöyle:



Böyle bir yasanın geçirilmesi mümkün değil. Dışa karşı yekpare görüntü var ise de içeride farklı bir durum söz konusu. 1 Mart tezkeresi de böyle takılıp kaldı. O kadar kolay değil, hukuka demokrasiye aykırı adımların atılması. Arınç bugün ne dedi; “Ahlaken bizim değerlerimize uymayabilir ama Türkiye belli bir noktaya geldi. Bundan geri dönüş yok. Otellerde evlilik cüzdanı istenirdi artık istenmiyor, o noktaya dönemeyiz” diyor.

Buna paralel olarak bir adres daha var. Beyoğlu’ndaki apart otellerin kapatılması ruhsat yok. Orada da bir mahalle baskısı var, oradaki muhafazakar insanlar rahatsız oluyor turistlerden. Ruhsat verilmiyor oradaki apartlara 2008’den beri. Dünyanın heryerinde apart otel var. Burada bir paralellik var.

Arınç’ın AKP’den koptuğunu mu düşünüyorsunuz?

Hiçbir zaman kopmaz. Hem AKP’nin kurucusu, hem çok emeği geçmiş bir insan. Zaten 3 dönemi doldurduğu için, 3 dönem AKP’de, 1 dönem Fazilet Partisi’nde bir dönem Refah Partisi’nde milletvekilliği yaptı. 5 dönemdir TBMM’de. Bir dönem parti yöneticiliğinde kalabilir. Partinin akil adamı pozisyonunda.

Başbakan Erdoğan’dan nasıl bir açıklama bekliyorsunuz?

Ben de çok merakla bekliyorum. Gezi’den sonra tahminler yapılmıştı. Beklenilenin haricinde son derece sert bir tavır aldı. “Kararlı bir davranış sergilemem lazım” diyorsa, “ben yine ısrar ediyorum erkek kız kalmasın” diyebilir. Bence bu konuda hiçbir önlem almasa, yasal düzenleme yapmasa bile, söylemini değiştireceğini sanmıyorum.