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Kadınlar, öğrenci evleri için Galatasaray'da eylem yaptı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddet ve "Öğrenci evleri" açıklamalarını portesto amacıyla Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaptı

09 Kasım 2013 02:32

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddet ve "Öğrenci evleri" açıklamalarını portesto amacıyla Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Melda Onur da destek verdi. 
Bir saat süren oturma eylemde basın açıklamasını okuyan İlknur Delice, şöyle konuştu:
"Platform olarak soruyoruz: Bu ülkede hergün 5 kadının erkek şiddetiyle öldürülmesi sizin açınızdan kabul gören bir durum mudur? Kadına yönelik şiddeti görmezden gelen, üniversitede okuyan gençleri evliliğe teşvik etmek için banka kredileriyle kampanyalar yürüten AKP hükümeti, kızlı erkekli kalınan öğrenci evlerine müdahale etmeyi planladığını açıklıyor. Kadınları korumak için yeterince polisimiz yok diyen hükümet, öğrenci evlerini denetlemek için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirtiyor. İnsanların özel hayatına müdahale etmek Anayasal bir suçtur. AKP hükümeti bunlarla uğraşırken 3 kadın kardeşimiz daha hayattan koparıldı."

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