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Polis, kafeleri gezdi, öğrencilerin adreslerini aldı

Afyon'da kafelere giren polisler, üniversite öğrencilerinin ev adreslerini tek tek aldı

09 Kasım 2013 20:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın ve erkeklerin birlikte yaşadıkları evlerle ilgili valilerin denetim yapacağını açıklamasının ardından Afyon Valisi harekete geçti. Afyon'da polis gece yarısı kafeleri gezdi, gençlerin kimliklerini sorguladı, tek tek adreslerini belirledi.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un ''Başbakanımızın sözleri talimattır. Gereken yapılacak'' sözlerini söylemişti ancak ilk hareket Afyon Valisi'nden geldi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Afyonkarahisar’da Yeşilyol ve 2’nci Dumlupınar caddelerinde öğrencilerin yoğun gittiği kafelere dün gece polis ekipleri baskın yaptı. Resmi kıyafeti ve yelek giyen sivil polisler, kafelerde oturanların tek tek üstünü aradı. 50 polisin katıldığı uygulamada, müşterilerin kimlikleri toplanarak GBT’sine bakıldı, ikametgah adresleri tespit edildi. Uygulamaya tepki gösteren bazı öğrenciler, "Hedef öğrenci evleri" dedi.
Polisin saat 22.00’de kafelere girerek çalışanlar dahil herkesin tek tek üstünü aradığına dikkati çeken kafe işletmecisi, toplanan kimliklerin merkeze bildirildiğini, GBT sorgusunun yanı sıra öğrencilerin adreslerinin de kontrol edildiğini kaydetti.

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