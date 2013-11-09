Polis, kafeleri gezdi, öğrencilerin adreslerini aldı

Tophane'de kız öğrencinin evine 30 polisle baskın

Özge Altın: Tophane benim için İstanbul’da ender görülen komşuluk ilişkilerini edinebildiğim bir yer olmuştu; ta ki Erdoğan’ın öğrenci evleriyle ilgili açıklama yaptığı güne kadar