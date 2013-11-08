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'Kızlı-erkekli ev ihbar hattı' Ankara'da da çalışmaya başladı

Ankara'da kiraladıkları evde yaşayan 3 öğrenciyi, aparman sakinleri ve ev sahibi dairelerinden 'Bizim ahlak yapımıza uygun değil' diyerek çıkarmak istedi

08 Kasım 2013 19:04

İstanbul-Tophane'de bir kadın öğrencinin evini, komuşlarının ihabarı üzerine 30 polisin basmasının ardından Ankara-Seyranbağları'nda da öğrencilere şikayetler başladı. 2 arkadaşıyla birlikte kiraladıkları dairede yaşayan Ali Haydar Durmuş isimli öğrenci, ilk şikayetin 2 gün önce, Erdoğan'ın karma öğrenci evlerine yönelik konuşmasından hemen sonra geldiğini söyledi. Komşular, öğrencilere, “Anneniz babanız size sahip çıkmıyor mu? Nasıl kız-erkek kalıyorsunuz? Biz istemiyoruz!" sözlerini sarf etmiş.
Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre, 2 aydır tuttukları evde kiracı olarak kaldıklarını, buna benzer herhangi bir uyarı almadıkların söyleyen Durmuş, Başbakan’ın açıklamasının hemen ardından ev sahibinin kendilerini telefonla aradığını anlattı. Kendilerini arayan ev sahibinin “Apartman sakinlerinden çok yoğun şikayet var, kızlı erkekli kalıyorsunuz. Evi boşaltın” dediğini aktaran Durmuş ev sahibine evi boşaltmayacaklarını ve kontratlarının hala geçerli olduğunu söylediklerini belirtti.
 

'Devlet de istemiyor'

 
Durmuş, bazı komşuları eve davet ederek, komşularla bu konuyu konuştuklarını, burada kimseyi rahatsız eden herhangi bir şey yapmadıklarını anlattıklarını kaydetti. Bunun üzerine meseleyi kapattıklarını zannettiklerini söyleyen Durmuş, komşuların bu kez de apartman yöneticisine baskı yaparak kendilerini evden çıkarttırmaya çalıştıklarını belirtti. Yöneticinin apartmanda aidatları toplamak için gezerken komşuların kendilerinin de duyacağı şekilde bağırarak, “Anneniz babanız size sahip çıkmıyor mu? Nasıl kız-erkek kalıyorsunuz? Biz istemiyoruz, zaten devlette bunu istemiyor” dediklerini söyledi. 
Komşularının ihbarı üzerine apartmanın önüne bir polis ekibinin de geldiğini anlatan Durmuş, polisin dairelerine gelmediğini ve kendilerine yönelik herhangi bir şey söylemediğini belirtti. Başbakan’ın sözünü dikkate almayacaklarını söyleyen Durmuş, "Kadın ve erkek arkadaşlar olarak aynı evde kalmaya devam edeceğiz. Bunu komşulara, apartman yöneticisine ve ev sahibine de söyledik” diye konuştu.

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