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'Birlikte kalan kız ve erkek öğrenciler için genelge gönderildi mi?'

Başbakan Erdoğan'ın cevaplaması için soru önergesi veren CHP’li Tanrıkulu, 'Birlikte kalan kız ve erkek öğrenciler için genelge gönderildi mi?' diye sordu

08 Kasım 2013 15:01

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, bekar kız ve erkek öğrenciler hakkında bir yazı gönderilip gönderilmediğini sordu.  İstanbul’da bir apartman yöneticisinin, üniversiteli kız öğrenciyi tehdit eden bir yazıyı apartmana astığına dikkat çeken  Tanrıkulu, “ Bekar yaşayan kadınların can ve mal güvenliği bu açıklamalardan sonra nasıl sağlanacaktır” dedi. Tanrıkulu’nun Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şöyle:

“AKP’nin Kızılcahamam Kampı sonrasında, kız ve erkek birlikte kalan üniversite öğrencilerinin evlerin denetleneceği yönünde kamuoyuna bilgiler yansımıştır. Açıklamalarınızın gereğini yapacağını söyleyen Adana Valisi Avni Coş’tan hemen sonra İstanbul’da bir apartman yöneticisi komşularından üniversiteli kız öğrenciyi tehdit eden bir yazıyı apartmana asmıştır.

Adana Valiliği başta olmak üzere tüm Valiliklere birlikte kalan bekar kız ve erkek öğrenciler hakkında yazı gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise bu yazının tam metni nedir?

Adana Valisi Avni Coş açıklamalarınızı emir olarak mı algılamaktadır?

Açıklamanızın Anayasal hiçbir dayanağı yokken, yaşam tarzlarına alenen müdahale olduğu aşikarken,

Hükümet yetkilileri hangi Anayasa maddesini referans göstermektedir?

Bekar yaşayan kadınların can ve mal güvenliği bu açıklamalardan sonra nasıl sağlanacaktır?

Bekar evleri denetlenecek midir? Bekar evlerini denetleme yetkisi kime verilecektir?”

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