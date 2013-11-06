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Adana Valisi'nden 'öğrenci evi' açıklaması: Çalışmaların zaten devam ettiğini öğrendim

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evleri ile ilgili açıklamasının bir talimat olduğunu ve gereğinin yapılacağını söyledi

06 Kasım 2013 16:50

29 Ekim törenlerinde Adana Belediye Başkan vekiliyle yaptığı tartışmayla gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasıyla ilgili açıklamasının kendileri için talimat olduğunu ve gereğinin yapılacağını belirtti.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızlı- erkekli olarak kalınan 'öğrenci evleri' ile ilgili yaptığı açıklamanın talimat olarak algılandığını belirterek, "Gençliğin korunması, gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması Anayasa ile devlete verilmiş görevler arasındadır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Vali Coş, öğrencilere ücretsiz kurslar sağlayacak olan 'Sevgiye Uzanan Eller Projesi'nin dönem açılışı için Şakirpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali, Başbakan'ın 'öğrenci evleri' ile ilgili yaptığı konuşmanın talimat olarak algılandığını söyledi.

 

'Gerekli çalışmalar yapılıyor'

 

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirip, huzuru sağlamak için çalışıldığını belirten Vali Coş, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmalar tabi ki yapılıyor. Açıklamaları da bizim için çalışmaları gözden geçirme konusunda vesile olmuştur. Baktığımızda bu konudaki çalışmaların zaten devam ettiğini, bu konuda büyük bir hassasiyetin gerekli çalışmanın yürütüldüğünü öğrendim. Arkadaşlarımız, ayrıntıları üzerinde değerlendirme yapıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konudaki rahatsızlıkları, şikayetleri ve intikal eden olumsuzlukları var. Muhakkak ki değerlendirilir ve yasal gereği yapılır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti esastır. Tabi ki genel ahlakın korunması da devlete ait görevler arasındadır. Bu manada vatandaşımızın hassasiyetleri, gençliğin korunması, gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması Anayasa ile devlete verilmiş görevler arasındadır. Bu bağlamda devlet de üzerine düşen görevi bütün kurum ve kuruluşları ile yapacaktır. Valiliğimiz de bütün kurum ve kuruluşları ile üzerine düşen görevi yapmaktadır."

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