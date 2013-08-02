‘Kızlı erkekli aynı merdiveni kullanıyorlar, diken üstündeyim’

Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü Tamer Kırbaç'ın “Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri iki yıldır beni rahatsız ediyor, diken üstünde oturuyorum" sözleri kamuoyunda çokça tartışılacağa benziyor.

Tamer Kırbaç, “Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı binada altlı üstlü kalıyor. Aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni iki yıldır rahatsız ediyor ve diken üstünde oturmama sebep oluyor” diyerek kent merkezindeki Sosyal Bilimler Lisesi’ni Esiroğlu beldesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na (YİBO) taşıdı.

‘Diken üstünde oturuyorum’

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ahmet Şefik'in haberine göre, Trabzon Valiliği, kent merkezindeki Sosyal Bilimler Lisesi’nin bu yıl Esiroğlu beldesindeki YİBO’ya taşınmasına karar verdi. Milli Eğitim İl Müdürü Tamer Kırbaç taşınmayla ilgili skandal bir açıklama yaptı. Kırbaç, “Bu okulda öğrencilerin bir kısmı yatılı olarak okulda kalıyor. Bu nedenle okulun bir yurt ihtiyacı vardır. Şimdiki binasında sınıfları kapattık yurt yaptık. Öğrenciler sınıftan bozma odalarda kalıyor. Bir de erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı binada altlı üstlü kalıyor. Aynı merdiveni kullanarak istirahata çekiliyor. Aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni iki yıldır rahatsız ediyor ve diken üstünde oturmama sebep oluyor”’ dedi.

‘Çocuklarımız zan altında’

Veliler ve öğrenciler dün okul önünde bir protesto eylemi yaptı. Veliler adına basın açıklamasını okuyan Şaduman Genç, “Milli Eğitim Müdürü’nün ‘İki yıldır diken üstünde oturuyorum, kız ve erkek öğrencilerin aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni rahatsız ediyor’ sözlerini de esefle karşıladığımızı bildiriyoruz. Milli Eğitim Müdürü, gözbebeğimiz çocuklarımızı, okul idareci ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmıştır. Öğrencilerimiz, ayrı ayrı merdivenleri kullanarak kendi pansiyon katlarına çıkmaktadırlar. Bu durum Milli Eğitim Müdürü’nün Sosyal Bilimler Lisesi’nden ne kadar habersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Trabzon’un en güvenilir okulunu, kadro ve öğrencilerini bu şekilde töhmet altında bırakmanın ne anlama geldiğini Trabzon halkının anlayışına bırakıyoruz” dedi.

Kırklareli’nde haremlik selamlık yemekhane

Öte yandan, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YURTKUR) bağlı Kırklareli’ndeki devlet yurtlarında yeni akademik yıl öncesinde kız ve erkek öğrencilerin ortak sosyal alanlarını ayıran ve birbirlerini göremeyecekleri yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre yan yana olan bloklarda ortak yemekhane ve dinlenme alanları gibi sosyal alanlarda bir araya gelen kız öğrencilerle erkek öğrencilerin kaldığı bloklar birbirinden tamamen ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, kız öğrencilere yurdun eski iki bloku ayrılırken erkek öğrencilerse yeni yapılan ve olanakları daha iyi olan iki bloka taşındı. Böylece erkek öğrencilerle kız öğrencilerin ortak sosyal alanları birbirinden tamamen ayrılmış oldu. Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ortak olarak kullandıkları yemekhaneler bile yeni uygulamayla ayrılırken düzenlemenin hangi gerekçeyle yapıldığı ise bilinmiyor.

YURTKUR’un haberi yokmuş!

YURTKUR’un söz konusu uygulamasına tepki gösteren CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, her gün AKP zihniyetinin yeni bir uygulamasıyla karşılaştıklarını belirterek “Kız ve erkek öğrencilerin hiçbir şekilde birbirini göremeyecek biçimde düzenleme yapılmıştı. Yurtların yemekhane gibi sosyal tesislerinde dahi kız ve erkek öğrencilerin bir araya gelmelerine tahammül edemiyorlar” diye konuştu.

Dibek, Kırklareli’nde kız öğrencilere eski, erkek öğrencilere ise 3 yıl önce açılmış yeni blokların verildiğini dile getirdi. Dibek, “Bu uygulamayı genel müdürlükteki hangi işgüzar bürokratlar akıl etmişse kutlamak lazım! AKP zihniyetini burada anlatmaya gerek yok. O zaten malum. Kız öğrencileri, nasıl olur da 6 kişilik eski bloklara gönderirler” sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi. YURTKUR Genel Müdürü Recep Kaymakcan ile görüştüğünü de ifade eden Dibek, Kaymakcan’ın uygulama hakkında bilgisi olmadığını ve konuyu araştıracağını söylediğini dile getirdi.