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'Valilikler apart daireleri ve terör örgütü evlerini denetleyecek'

Muammer Güler, basın toplantısında, valiliklerin denetleyeceği evlerin, günü birlik kiralanan evler ve yasadışı örgütlerin evleri olduğunu söyledi

06 Kasım 2013 20:42

İçişleri Bakanı Muammer Güler, bir basın toplantısı düzenleyerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'öğrenciler kızlı-erkekli aynı evde kalıyor. Bu, muhafazakar yapımıza uymaz. Bunu bir şekilde denetleyeceğiz' sözleriyle başlayan tartışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Valiliklere verilen 'evleri denetleme talimatı'nın, günü birlik kiralanan evler, apart daireler ve örgütlerin kullandığı evler olduğunu belirten Güler, günü birlik apart dairelerde fuhuş yapıldığını ve hukuki boşluk olduğunu; yasadışı örgütlerin ise kadın-erkek ilişkilerini kullanarak gençleri kandırdığını öne sürdü.
Güler ayrıca, sözkonusu talimatla ilgili genelgenin, birkaç gün içinde valiliklere ulaşacağını ve denetlemeler ile yasal işlemlerin başlayacağını belirtti.
 
Güler'in konuşmasından satır başları şöyle:
Bize şu ana kadar bu evlerle ilgili veya apartman daireleriyle ilgili gelen değişik müracaatlar oldu. Bunların da değerlendirmeleri yapıldı.
Bizim olaya bakış açımız terörle mücadele boyutuyla ilgili. Özellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı evler, yurtlar ve pansiyonlar, terör örgütlerinin ve çeşitli illegal oluşumların, hem taban kazanma hem de eleman temini açısından önemli bir kaynak olarak gördükleri yerlerdir. Söz konusu oluşumlar üniversite kayıt dönemlerinde stant açarak broşür dağıtarak kendilerine yönlendirme çabasında olduklarını görüyoruz.
Terörle ilgili yaptığımız çalışmalara da terör örgütlerinin öğrencileri elde etmede kız erkek ilişiklerini kullandıkları bir vakadır.
Bu evlerdeki yapılandırmalarda bir eğitim ve bilinçlendirme sürecinden geçildiğini görüyoruz. Bu süreçte de şiddeti meşru gösterecek bir bilinç artırımı yapıldığını gördük.
Bu faaliyetlerde maalesef gençleri kendi amaçları çerçevesinde evlerde barındırdıklarını gördük.
Ailelerin çocuklarının nerede olduğunu bilme hakkı vardır. Devletin koruyucu tedbir alma durumu da vardır.
Bu işin terör boyutudur. Bir de öğrenci evleri denilen ülkemizde yeni yeni oluşan bir sektör var. Günü birlik kiralanan öğrenci evleri var. Günü birlik geçici konaklama dediğimiz yerler. Çoğunlukla sürekli konaklanan yerlerde yapılmaktadır. Mesela apartmanların bir iki dairesinde geçici olarak konaklama yapılmaktadır. Günübirlik kiralanan evlerde hukuki boşluk var Bunların bazıları ruhsatsızdır, düzenlememiz bunlarla ilgili olacak.
Konuyla ilgili genelge, Valiliklere birkaç gün içinde gönderilecektir

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