Vali Mutlu'dan 'öğrenci evi' açıklaması: 40’a yakın yer kapattık

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kongresi’nin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Mutlu, Başbakan Erdoğan’ın öğrenci evleriyle ilgili açıklamaları sonrasında valiliklerin çalışmalarıyla ilgili soruya, “Bu tür gayri yasal çalışan ve bu çalışmaları çerçevesinde de farklı bir takım ilişkileri de geliştiren yapılanmalara karşı eskiden beri zaten sürdürdüğümüz bir çalışma var" dedi.

'Farklı ilişkiler de var bunları biliyoruz'

Doğan Haber Ajansı'dan Taner Yener- Özgür Arslan'ın haberine göre, Vali Mutlu, Başbakan Erdoğan’ın kızlı-erkekli öğrenci evleri açıklamasını ardından valililikler'in bu kapsamdaki çalışmalarıyla bir ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Bu tür gayri yasal çalışan ve bu çalışmaları çerçevesinde de farklı bir takım ilişkileri de geliştiren yapılanmalara karşı eskiden beri zaten sürdürdüğümüz bir çalışma var. Özellikle ruhsatsız çalışan, belediyeden alması gereken ruhsatları almamış, vergi kayıtları olmaksızın çalışan, çalıştırdığı personelleri sigortasız olarak çalıştıran ve kurallara uygun hareket etmeyen yani yasal çerçeveye uygun hareket etmeyen özellikle ruhsatsız mekanlara yönelik bu tür çalışmalarımızı İstanbul’un farklı semtlerinde sürdürüyoruz. Bunların içerisinde kapattığımız mekanlar var. Bu mekanların internet üzerinden veya öğrencilere yönelik hizmetler şeklinde uygulamalar var. Bu uygulamalar içerisinde farklı ilişkiler de var bunları biliyoruz. Dolayısıyla da bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada esas olan ahlak ve kumar masasının bürosunun faaliyetleri ile birlikte bunun dışında kalan bütün alanlarda gayri yasal çalıyan işletmelere yönelik hukukun içerisinde, yetkiler çerçevesinde yapılan faaliyetlerdir. Bu tür yerlerde internet üzerinden yapılan yerleşimlerle öğrencilere yönelik bir takım faaliyetlerin yürütüldüğüdü biliyoruz. Turist ve farklı gruplara yönelikte yapılan hizmetlerin kanuni limitlerin dışında ruhsatsız yapıldığını biliyoruz. Bundan sonra bu yoğunluğu haksız yapılan çalışmaları aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz.“

'40'a yakın yer kapattık'

Basın mensuplarının “Öğrencilerin normal bir evi kiralamasına yönelik bir uygulamamı olacak? sorusu üzerine ise Vali Mutlu, “İfade etmiş olduğum şey bu çerçevede. Ama bunun dışında ifade ettiğimiz soru çerçevesindeki hususlarda da bununla ilgili düzenlemeleri daha net bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlık tarafından bir genelge hazırlığı olduğu ifade edildi. Devletin ve devlet makamlarının hukukun içerisinde alınması gereken tedbirleri netleştiren ve bunu bir genelge hükmü olarak bir genel emir haline getiren bir düzenlemeye de bakanlığımız şu an çalışıyor. Bu konudaki karışıklığı ortadan kaldırmak daha tertipli bir çalışma yürütebilmek ama hukuksuzluğa müsade etmemek noktasında yapılan çalışmalardır. Böyle yerlerle ilgili İstanbul’da kapatmalar da yaptık, 40’a yakın yer kapattık. Yurt, apart hotel ve pansiyon gibi hüviyetlerde çalışan yerler. Dolayısıyla bunlara yönelik düzenlemenin net olarak ortaya çıkartılması için bir genelge hazırlığı var. Ama biz şuandaki mevzu çerçeve ve yasal talimatler içerisinde de zaten çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.