AKP'li vekilden öğrenci evi açıklaması: Karma eğitime de karşıyım

AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz karma eğitime karşı olduğunu belirterek, "Ben karma eğitime karşı olan bir insanım, doğru bulmuyorum. Türkiye'de erkek liseleri vardı, kız liseleri vardı. Bunlar 28 Şubat cuntasının ortadan kaldırdığı uygulamalar, darbe hükümetlerinin ortadan kaldırdığı uygulamalar" dedi.

İbrahim Korkmaz, Düzce'de yerel yayın yapan Öncü Televizyonu'nun haber programına telefonla bağlanarak öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İbrahim Korkmaz her toplumun bir inancı, örf ve adetleri olduğunu, bunların hiçe sayılması durumunda toplumu toplum yapan ahlaki değerlerin yok olacağını; toplumun kanserinin ahlaksızlık olduğunu, kanser olan bir toplumu tedavi etmenin devletin görevi olduğunu söyledi.

'Evde kardeşleri bile ayrı yatırıyoruz'

Korkmaz, "Biz evimizde bile kız ve erkek çocuklarını aynı odada yatırmazken, nasıl olur da ergen çocukları aynı ortamlarda yatırır kaldırırız. Bu bir özgürlük değildir. Benim şahsi fikrimi sorarsanız, kız çocuklarıyla erkek çocuklarının bile okullarının ayrılmasını isterim" dedi.

'Karma eğitimin amacını millet çok iyi biliyor'

DHA muhabiri Mutlu Yuca'nın telefonla görüştüğü İbrahim Korkmaz, karma eğitime karşı olduğunu belirterek, "Ben karma eğitime karşı olan bir insanım, doğru bulmuyorum. Karma eğitimin ortadan kaldırılmasının sebeplerinin neler olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Türkiye'de ayrı eğitim daha önce yapılmamış bir şey değil. Türkiye'de erkek liseleri vardı, kız liseleri vardı. Bunlar ne zaman ortadan kaldırıldı; bunlar 28 Şubat cuntasının ortadan kaldırdığı uygulamalar, darbe hükümetlerinin ortadan kaldırdığı uygulamalar. Buradaki amaç karma eğitimle toplum mühendisliğine soyunabilir miyiz, toplumu istediğimiz gibi değerlendirebilir miyiz? düşüncesiyle bunu yaptılar. Bunun altında ulvi bir gerekçe yatmıyordu. Bu uygulamanın altında millete hizmet etmeyi amaçlayan bir hizmet yatmıyordu. İşin doğrusu karma eğitim de olsun ama diğer okullar da olsun. İsteyen çoçuğunu oraya, isteyen çocuğunu diğer tarafa göndersin. Bu yapılmayan bir mesele değil. Bu Osmalı'dan bu yana, Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan bu yana olan bir eğitim sistemi. Yakın zamanda ortadan kaldırılan bir sistem bu. Bunun kaldırılmasının doğru olduğuna inanan bir insan değilim ben. Bu benim şahsi düşüncemdir ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bunda çok garipsenecek bir durum da görmüyorum" diye konuştu.

'Karma eğitimde ergenler aşık oluyor'

Korkmaz ayrı okulların başarıyı getirip getirmeyeceği yönündeki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Bu beraberinde her türlü başarıyı getirecektir. Ergenlik çağındaki çocukların birbirlerine karşı ilgi duymaları gayet normal değil midir? Birbirlerini gördüklerinde duygusal olmaları normal değil midir? Bunlar gayet doğal şeyler. Kız çocukları, erkek çocukları birbirine aşık olurlar, dersi bırakıp birbirlerine daha çok zaman ayırmak isterler. Bu ergenlik çağı hormonel dengenin alt üst olduğu bir dönemdir. Bu normal bir şey, garipsenecek bir durum değil. Çocuklarımızın kendilerini derse daha iyi verebilmesi için, daha iyi konsantre olabilmesi için, daha başarılı olabilmesi için tedbirli olmamız lazım. Yapmamız gereken şey bu. Hepimizin orta okul ve lise çağında aşık olduğumuz erkek ya da kız olmuştur. Peki kaçımız onunla yuva kurup evlendik. Ama bunun için çok vakit kaybetmişiz. Ben niye aşık olsunlar demiyorum, aşık olmak onların fıtratında var. Onlar o yaşlarda elbette aşık olacaklar. Peki biz bu çocuklardan ne istiyoruz, başarılı olmalarını istiyoruz. Kız ve erkek liselerinde başarı oranı karma liselere göre çok daha yüksektir. Bakın geçmişe bunu görürsünüz zaten."