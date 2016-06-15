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Fehriye Erdal'ın avukatı davadan çekildi

Özdemir Sabancı ile Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe cinayetlerini Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmişti

15 Haziran 2016 15:49

İş adamı Özdemir Sabancı suikastı faillerinden DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Belçikalı avukatı Paul Bekaert davayı bıraktı. Mahkeme barodan avukat talebi üzerine atamalarını istese de teklif götürülenlerden hiçbiri şu ana kadar savunma yapmayı kabul etmedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 25 Mayıs'ta yapılan duruşmada Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar verilen Erdal'ın avukatı Bekaert, yasal 15 günlük süre içinde karara itiraz etmedi. Süre geçen cuma günü dolarken, bu sırada avukat Bekaert davadan çekildi. 

 

Avukat neden çekildi?

 

Bekaert'in ofisi çekilme kararını doğrulasa da özel bir sebebinin olmadığını söyledi. Ancak edinilen bilgiye göre, çekilme kararında ödemelerde yaşanan sorun ve müvekkilinin firari olması etkili oldu. Bu gelişme üzerine Brugge Mahkemesi, barodan Erdal için avukat atmasını istedi. Ancak teklif götürülen avukatlardan hiçbiri şu ana kadar savunma yapmayı kabul etmedi. Teklifi kabul eden çıkmaması halinde baro bir avukatı zorunlu olarak görevlendirebilecek. Avukatların ret kararında ise hem davanın içeriği hem de DHKP-C üyesi Erdal'ın firari olmasının etkisinin bulunduğu öğrenildi.

 

2006'da ev hapsinden firar etmişti

 

İş adamı Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Duyar yakalanıp hapse atıldı ve 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü. Erdal ve Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Erdal ise 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti.

Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozuldu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başladı. Belçika'da 2016 yılında terör kanununda yapılan değişiklikle Erdal davası yeninden ele alındı. 25 Mayıs'ta görülen davada DHKP-C üyesinin 3 cinayetten yargılanmasına karar verildi. Adli tatil sonrası başlaması beklenen yargılamada, Erdal suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

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