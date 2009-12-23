Fehriye Erdal'a 2 yıl hapis cezası

T24 - Belçika'da DHKP-C üyesi Fehriye Erdal 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezanın ertelenmesine karar verildi.





Belçika'da 10 yıldır devam eden DHKP-C davasında karar açılandı. Örgüt üyelerinin yeniden yargılandığı davada, Sabancı suikasti faillerinden Fehriye Erdal'ın Belçika'da işlediği suçlardan dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ancak Fehriye Erdal, halen firarda bulunuyor.



Brüksel'deki temyiz mahkemesi, DHKP-C örgütünün üyelerinden ve sabancı suikasti faillerinden Fehriye Erdal, DHKP-C'nin sözcüsü Bahar Kimyongür, Musa Asoğlu, Kaya Saz, Şükriye Akar ve Zerrin Sarı'nın belçika'da işledikleri suçlarla ilgili nihai kararını bugün açıkladı.



Mahkeme, DHKP-C'nin Belçika'da "terör eylemi yapmadığına" karar verirken, teröristlerin bireysel suçlarını dikkate aldı.



Belçika'da işledikleri suçlardan dolayı Fehriye Erdal' ve Kaya Saz'a 2'şer yıl, Musa Ağaoğlu'na 3 yıl hapis cezası verildi. Ancak terör örgütü üyelerinin Belçika'da tutuklu kaldıkları süre nedeniyle hapis cezaları ertelendi. Bu sanıkları terör örgütü üyesi olmak ithamından aklarken, "suç örgütü" yerine de daha hafif anlamı olan "çete" tanımlamasını tercih eden mahkeme, savcılığın ağır ithamlarının kanıtlarını yetersiz buldu.



Brüksel Temyiz Mahkemesi, diğer sanıklardan Bahar Kimyongür, Şükriye Akar Özordulu ve Zerrin Sarı'yı da suçsuz bularak beraat ettirdi. DHKP-C'nin sözcüsü Bahar Kimyongür, "yapmış olduğu eylemler ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır" gerekçesiyle ceza almadı.





Adli süreç nasıl gelişti?



DHKP-C üyelerine ilişkin adli süreç, 1999'da, terör örgütü üyelerinin bazılarının Belçika'da yakalanmasıyla başlamıştı.



Sabancı Holding Otomotiv Grubu Başkanı Özdemir Sabancı, Toyota-Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996 tarihinde öldürülmesi olayının zanlılarından olan terörist Fehriye Erdal, 26 Eylül 1999'da, Belçika'da, Neşe Yıldırım adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalanmıştı. Belçika, Türkiye'nin iade talebini, idam cezasının yasalardaki varlığı nedeniyle reddetmiş ve bu arada teröristin siyasi sığınma başvurusunu da geri çevirmişti. Erdal, bir yıl kadar hapis yattıktan sonra bir evde göz hapsine alınmış, ardından firar etmişti.



Fehriye Erdal ve terör örgütünün geçen yıl ölen başı Dursun Karataş ile Musa Asoğlu, Bahar Kimyongür, Zerrin Sarı, Şükriye Akar Özordulu gibi, çoğunluğu firarda olan sanıkların yargılanması 10 yıldrı sürüyordu.



Teröristleri Belçika'da işledikleri suçlardan yargılayan Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006'da açıkladığı kararda, Fehriye Erdal'a 4, örgütün başı Dursun Karataş'a 5, sözcüsü Musa Asoğlu'na 6, Kaya Saz, Bahar Kimyongür, Zerrin Sarı ve Şükriye Akar'a 4'er yıl hapis cezası verdi.



Terör örgütü üyelerinden Musa Asoğlu, Kaya Saz, Şükriye Akar ve Bahar Kimyongür cezaevinde bulunurken, Belçika'da bir ikamette göz hapsinde bulunduğu varsayılan ve karardan 2 gün önce "izini kaybettiren" Fehriye Erdal ile Dursun Karataş ve Zerrin Sarı isimli teröristler firarda sayılıyordu.



Mahkeme, sanıkları 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum etmeyi de kararlaştırdı, Asoğlu'nu 5 bin 500, diğerlerini 2 bin 500'er Euro para cezasına çarptırdı. Bruges Mahkemesi, ayrıca DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi ve Belçika'da adli alanda örgütün bu sıfatına resmiyet kazandırdı.



Bu kararlar üzerine Yargıtay'a başvuran sanıkların Belçika'da işlediği suçlar arasında, sahte kimlik kullanmak, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör eylemleri planlamak ve haraç toplamak gibi suçlar yer alıyordu.





Hapis cezası kararlarını Yargıtay bozmuştu



Belçika'da verilen kararların tümü, 2007'de Yargıtay tarafından bir tek gerekçeyle bozuldu. Gerekçe Termondo Mahkemesi Yargıcı Freddy Troch'un, Bruges Ceza Mahkemesi başkanlığına atanması olarak gösterildi. Yargıtay kararında, daha önce Türk asıllı teröristleri yargılayan ve sert kararlar vermesiyle tanınan bu yargıcın Bruges'e atanmasını "tarafsızlığın yitirilmesi" olarak değerlendirildi. Böylece tüm kararlar iptal edildi. Yargıtay kararının ardından tutuklu ve hükümlü teröristlerin tümü serbest bırakıldı, firardakiler hakkındaki kararlar da "adli bir hata yapıldığı" gerekçesiyle iptal edildi.



Belçika'nın Anvers Temyiz Mahkemesi, Yargıtay'ı izleyerek DHKP-C üyesi sanıkları tamamen serbest bırakırken, bu kişilerin ve bağlı bulundukları örgütün Belçika dışındaki eylemlerini dikkate almayı da reddetti. Anvers Mahkemesi, daha önceki kararların aksine, DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelemeyi de reddetti.



Bundan sonraki aşamada, Federal Savcılığın itirazı üzerine Anvers Temyiz Mahkemesinin bu kararını bozarak DHKP-C'yi "terör örgütü, suç örgütü ve çete" olarak niteleyen Yargıtay, terör örgütünün ve üyelerinin Belçika dışında işlediği suçlardan da bu ülkede yargılanabileceğini belirtti.



Yargıtay, sanıkların tekrar yargılanmasını Brüksel Temyiz Mahkemesine bıraktı ve bugüne kadar alınan kararlar geçerliliğini yitirdiği için sanıkların daha farklı cezalara çarptırılabileceği belirtildi.





Sil baştan yargılandılar



Brüksel Temyiz Mahkemesi, 2009 başında, ''sil baştan'' uygulaması çerçevesinde yeniden yargılama başlattı. Savcılığın, sanık avukatlarının ve müdahil tarafın dinlenmelerinin ardından kararın 14 Temmuz 2009'da açıklanacağı bildirildi.



Mahkeme, bu tarihte, karar açıklamak yerine ''tereddütleri olduğunu'' belirtmişti, sanık avukatlarını ve savcılığı, daha farklı bir yaklaşımla yeniden dinlemek istediğini duyurmuştu.