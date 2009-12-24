Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal, Belçika'da işlediği suçlardan dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstihbarat raporlarına göre Fehriye Erdal öldürüldü, bir balkan ülkesine gömüldü. Özdemir Sabancı'nın katili Fehriye Erdal, yaklaşık 10 yıldır Belçika'da yargılanıyordu. Karar bugün çıktı. Kanal D Haber'in haberine göre, mahkeme, Belçika'ya kaçak yollarla girmek, terör örgütü üyesi olmak, patlayıcı bulundurmak gibi suçlardan, Erdal'ı 2 yıl hapse mahkum etti. Ama onu da erteledi.Aslında ertelemese de farketmeyecekti. Çünkü Fehriye Erdal uzun süredir ortada yok. O yok ama, onunla ilgili müthiş bir iddia var. İddianın sahipleri, güvenlik ve istihbarat birimleri. O iddiaya göre, Sabancı'nın katili Fehriye Erdal artık yaşamıyor. Fehriye Erdal bir kaç yıldır kayıp. Belçika polisinin göz hapsinde olmasına rağmen kaçtı. Ve istihbarat birimlerine gelen duyumlara göre, Fehriye Erdal'ın kısa süre önce öldürüldü.Cinayetin nedeni ne, kim işledi? Şimdilik bilinmiyor. Ancak Fehriye Erdal'ın öldürüldükten sonra bir Balkan ülkesinde toprağa verildiği öne sürülüyor.İstihbarat birimleri, iddialarını örgüt üyelerinin takiplerinden çıkardıkları sonuçlara dayandırıyor. Çünkü Erdal'ın yakın çevresinde olağanüstü bir sessizlik hakim. Fehriye Erdal'la hiç bir şekilde temas kurmuyor. Bu da, "öldürüldü" iddialarını güçlendiriyor. Sabancı suikastinde 3 tetikçi vardı. Onlardan Mustafa Duyar, Ergin kardeşlerin çıkardığı isyanda Afyon Cezaevi'nde öldürüldü.İsmail Akkol. Adı ve fotoğrafı bilinen ancak hiç ortaya çıkmayan buhar adam. Avrupa'ya gitti. Suikastten sonraki ilk 3 ayda öldürüldüğü öne sürülüyor. Ama net bir bilgi yok. Ve Fehriye Erdal. Sabancı suikastinin hayatta kalan en kilit ismiydi.Şimdi Onun da ortadan kaldırıldığı iddia ediliyor. Bu da, Sabancı suikastinin arkasındaki güçlerle ilgili soruların, yanıtsız kalması anlamına geliyor.