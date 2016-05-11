Mahkemenin Fehriye Erdal kararı bekleniyor

DHKP-C üyesi ve iş adamı Özdemir Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanıp yargılanmayacağına bugün karar verilmesinin beklendiği belirtildi.

NTV’nin haberine göre, mahkeme halen firarda bulunan DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'in Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Belçika'da yargılanıp yargılanmayacağını karara bağlayacak.

Başsavcı Ann Fransen, AB'nin ‘terör örgütleri listesi’nde yer alan DHKP-C'nin üyesi olan Erdal'in Belçika'da gıyaben yargılanması gerektiği görüşünü savunacağı öğrenildi.

Brugge mahkemesinde yapılacak olan son oturumun ardından hakimin kararını taraflara tebliğ etmesi bekleniyor.