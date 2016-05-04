Fehriye Erdal gıyabında yargılanacak mı; Belçika, 11 Mayıs'ta karar verecek

DHKP-C üyesi ve iş adamı Özdemir Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanıp yargılanmayacağına 11 Mayıs'ta yapılacak duruşmada karar verileceği bildirildi. Yargılanma çıkarsa, Erdal'ın, Belçika'da “terör amaçlı cinayet suçlamasıyla” ilk kez gıyabında yargılanmaya başlanacağı aktarıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Erdal'ın Türkiye'deki işlediği suçlardan Belçika'da yargılanması için başlatılan süreçte sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, Belçikalı savcı Ann Fransen, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek, ocak ayında yakalanan Sabancı suikastının firari faillerinden İsmail Akkol'u dinledi. Savcı ayrıca, İstanbul Sabancı Center binasında cinayetin tatbikatını da yaptırdı.

Savcının Belçika'da kabul edilen yeni terör yasasını da dikkate alarak Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan yargılanması yönünde mütalaa hazırladığı öğrenildi.

Duruşma 11 Mayıs'ta

Sabancı ailesinin avukatı Fernand Schmitz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin duruşmanın 11 Mayıs'ta Brugge Mahkemesi’nde yapılacağını ve kararın da ertesi gün açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Schmitz, “kararın olumlu çıkmasını umduklarını”, devamında ise “Erdal'ın ilk kez terör amaçlı cinayet suçlamasıyla Belçika'da yargılanmasının başlayacağını, davanın ağır ceza mahkemeleri tarafından görüleceğini” belirtti.

Fehriye Erdal’ın duruşmaya gelmesi beklenmiyor

Schmitz, ev hapsindeyken 2006 yılında kaçan teröristin duruşmaya katılmasını beklemediklerini ancak yargılama kararının alınmasıyla beraber, nerede olursa olsun yakalanması durumunda hapse atılmasının söz konusu olacağını da ifade etti.

Özdemir Sabancı suikastı nasıl olmuştu?

İş adamı Sabancı ile beraber ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiğinin tespit edildiği bildirildi. Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalandı.

Fehriye Erdal ise, 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'ta firar etti. Belçikalı yetkililer, ertesi yılki duruşmada hakkında beraat kararı verilen Erdal'ın nerede olduğunu bilmediklerini belirtiyorlar.