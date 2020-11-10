Fatih Altaylı: Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini istediği

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak "Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini istediği" ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında, "Bu yüzden de kendisine ya da yakın herkesi devreye sokarak istifasının 'Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesinin ülke yararına olacağı' konusunda bir kamuoyu, bir genel fikir oluşturulmasına çabaladığı. Ancak istifa biçiminin ve öncesinde olan bazı olayların yarattığı kırgınlık ve hayal kırıklığının büyük nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış. Ama yine de Albayrak’ın bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın yanında tutulacağı ve çok da uzağa itilmeyeceği söyleniyor. Ama şurası kesin ki, istifa Cumhurbaşkanı için de 'sürpriz' olmuş." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfü Elvan atandı.

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