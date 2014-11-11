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Bilim / Teknoloji

Facebook Messenger'da 500 milyon kullanıcı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook Messenger uygulaması, geçen Nisan ayında ulaştığı 200 milyonluk kullanıcı sayısını ikiye katladı

11 Kasım 2014 17:15

Sosyal medya sitesi Facebook, yeni mesajlaşma servisinin şimdiye kadar dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook Messenger uygulaması, geçen Nisan ayında ulaştığı 200 milyonluk kullanıcı sayısını ikiye katladı.

Facebook, yeni uygulamasını duyurduğunda kullanıcılarından tepki almıştı.

Kullanıcıların arkadaşlarına özel mesaj gönderebilmeleri için Facebook dışında, ayrı bir uygulama yüklemeye zorlanması tepkiye sebep olmuştu.

2011 Haziran ayında piyasaya sürüldüğünden beri, kullanıcılar uygulamayı yüklemeye zorlanıyordu.

Facebook’un ürün yöneticisi Peter Martinazzi, ‘İnsanların iletişimde kalmaları için mesajlaşmak çok önemli ve 2011’de Messenger’ı piyasaya sürdüğümüzden beri, insanlara hızlı ve etkileyici bir yol sunmak için çabaladık’ dedi.

 

Eleştirilere rağmen

 

Geçen Nisan ayında, Facebook kullanıcılarına video göndermek, ücretsiz arama yapmak, ve mesajlaşmak için ayrı bir uygulama yüklemeleri gerektiğini açıklamıştı.

Ancak, kullanıcıların mesaj gönderebilmek için Facebook’un web sitesinden çıkarak başka bir servise yönlendirilmesiyle, teknoloji devi yoğun eleştiri almıştı.

Martinazzi, ‘Messenger, ana Facebook uygulaması dışındaki ilk uygulamaydı ve yalnızca tek bir işlevi vardı, o da mesajlaşmak’ dedi.

Martinazzi ‘Ayrıca uygulamanın hızını ve güvenilirliğini geliştirmeye devam ettik. Gelişimin ve değişimin devamı için, her iki haftada bir güncelleme yapıyoruz’ diyerek Facebook’un eleştirilere rağmen Messenger’ın arkasında durduğunu gösterdi.

Bu arada, mobil mesajlaşmada ilk sırayı almak için çabalayan Facebook, geçen ay popüler WhatsApp uygulamasını uzun pazarlıklar sonucu 22 milyar dolara almayı başarmıştı.

WhatsApp Facebook’a satıldığında aylık 600 milyondan fazla kullanıcısı vardı.

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