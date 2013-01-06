Facebook messenger uygulamasına, 'sesli mesaj' özelliği

Facebook sohbet uygulaması messenger üzerinde yaptığı güncellemelerine devam ediyor. Uygulamanın iOS ve Android versiyonları için yeni bir güncelleme yayınlayan sosyal ağ, Facebook Messenger’a sesli mesaj özelliği getirdi.

Salih Kural'ın sosyalmedya.co'da yer alan haberine göre, kullanıcıların seslerini kaydederek Facebook’taki arkadaşlarına mesaj olarak gönderebilmelerini sağlayan özellik, kamera ve fotoğraf seçeneklerinin yanına eklenen yeni kayıt düğmesi sayesinde kullanılabiliyor.

Ses kaydetme özelliğinin kullanımı ise, mesaj ekranının sol alt tarafındaki “+” tuşu altında yer alan ses kaydetme aracını seçtiğinizde karşınıza çıkan kayıt düğmesi aracılığıyla arkadaşınıza göndermek istediğiniz sesli mesajı hazırlayabiliyor, işiniz bittiğinde işlemi tamamlayıp iletilmesini kolayca sağlayabiliyorsunuz.

Facebook, ayrıca ücretsiz telefon görüşmeleri yapılabilmesine imkan verecek. VoIP özelliği üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kanada’da testlere başlayan şirketin, kullanıcıları mobil veri paketleri aracılığıyla telefon özelliğine kavuşturma hedefinde oldukları belirtildi.