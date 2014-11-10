Türkiye, Facebook’tan en çok sansür talep eden 2. ülke

Facebook, hükümetlere göre siteden kaldırılmasını istenilen içerik sayısını açıkladı. Rapora göre, Türkiye listede ikinci sırada.

Play Tuşu’nun haberine göre, Facebook’un açıkladığı rakamlara göre siteden en fazla içerik kaldırılmasını isteyen ülke Hindistan oldu. Yılın başından beri Hindistan 4960 içeriğin kaldırılmasını istedi. Hindistan, 4960 içerikle birinci; Türkiye ise 1893 içerikle ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 1773 içerikle Pakistan var.

Facebook’tan sansür talepleri, 2014’ün ilk 6 ayı ile 2013’ün son 6 ayı arasında %19 arttı. Ancak Facebook, içerik kaldırma taleplerini ancak “yerel yasalara göre yasadışı ise” gerçekleştiriyor. Ülkelere göre kaldırılan içeriklerin bulunduğu listede; Hindistan, Türkiye ve Pakistan’dan sonra büyük bir boşluk var; onları 34 sansür ile Almanya takip ediyor.

Mashable, "Facebook Censorship"teki verileri grafik haline getirdi:

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Facebook'un 3. şeffaflık raporuna göre ülkelerin içerik kaldırma taleplerine buradan ulaşabilirsiniz.