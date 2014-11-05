Facebook, Türkiye'den gelen kapatma taleplerinin yüzde 60'ına 'evet' dedi

Facebook, yılın ilk 6 ayında Türkiye’den gelen her 10 kapatma talebinden 6'sına olumlu yanıt verdi. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 24'lük bir artış demek.

Raporda, yerel yasalar nedeniyle kaldırılan Facebook içeriğinin de yılın ik yarısında yüzde 19 arttığı belirtiliyor.

Facebook, Türkiye'den toplam 153 talep geldiğini açıkladı. Türkiye'nin bilgi talep ettiği kullanıcı sayısıysa 249. Facebook, Türkiye'nin taleplerinin yüzde 60'nı karşıladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk mahkemelerinin aldığı kararı gereği, Facebook'un 1893 içeriğe erişimi kısıtladığı belirtiliyor.

Gerekçe, Atatürk'ü ve Türkiye Devleti’ni aşağılamak.

Facebook’un şeffaflık raporuna göre en talepkar hükümet Amerika Birleşik Devletleri. Washington, 15 bin 433 talepte bulundu ve Facebook'tan 23 bin 667 kullanıcısının bilgisini istedi.

Rusya'nın ise Facebook’tan hiçbir talepte bulunmaması dikkat çekiyor.