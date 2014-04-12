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Facebook, Türkiye'den kaç içerik silme talebi geldiğini açıkladı

Facebook, paylaşımların silinmesi için Türkiye'den en fazla başvuruyu Bilgi Teknolojileri ve İlletişim Kurumu yaptığını açıkladı

12 Nisan 2014 02:01

Facebook, 2013 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin şeffaflık raporunu yayınladı. Rapora göre, 2013 yılı Temmuz- Aralık ayları arasında Türkiye'den 2 bin 14 içerik Facebook'tan silindi. Raporda yerel yasalara aykırı olduğu için kaç içeriğin kaldırıldığı da ilk kez açıklandı.

Paylaşımların silinmesi için Facebook'a Türkiye'den en fazla başvuruyu Bilgi Teknolojileri ve İlletişim Kurumu yaptı. Türkiye'den içeriklerin kaldırılmasına ilişkin yapılan başvurular genellikle ‘Atatürk'e hakaret’ veya ‘Türk devletini kötülemek’ gerekçesiyle yapıldı. 

Facebook'ta içeriklerin silinmesi konusunda rekor Hindistan'da bulunuyor. Hindistan'dan yapılan başvurular neticesinde 4 bin 765 içerik Facebook'tan kaldırıldı. Hindistan'dan yapılan başvuruların nedenleri arasında dinleri ve devleti aşağılama başta geliyor. Pakistan devlet kurumlarının başvurusu neticesinde de Facebook'tan 168 içerik Allah'a hakaret ve devlete eleştiri gerekçesiyle kaldırıldı. Almanya'dan 84, Avusturya'dan 78, Fransa'dan 80 ve İsrail'den 133 içerik başvuru üzerine Facebook'tan silindi. Bu ülkelerden başvurular genellikle Yahudi soykırımına ilişkin paylaşımlar nedeniyle yapıldı. 

Birleşik Arap Emirlikleri 12, İtalya 5, Rusya 4, Bangladeş 3 içeriği sildirdi. Çin ise ülkede Facebook aktif olmadığı için rapora dahil edilmedi. 

 

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