Twitter: Türkiye içerik kaldırma talebinde 3. sırada

Twitter'ın altı ayda bir düzenli olarak yayımladığı şeffaflık raporunun Ocak-Haziran 2013 için yayımlandı. Raporda yer alan tabloların geneline bakıldığında dünyanın her yerinde hükümetlerin vatandaşların kişisel bilgileriyle ilgili taleplerinde bir artış olduğu görülüyor.

Bu artış ortalamada yüzde 40'ken hükümetlerin genelde Twitter hesaplarına bağlı IP adreslerini ya da e-posta adreslerini istedikleri görülüyor.

ABD'de büyük birader çalışıyor

En talepkar hükümetler listesinde toplam 1157 talebin 902'sini hayata geçiren ABD birinci sırada.

ABD'yi 87 taleple Japonya ve 26 taleple İngiltere takip ediyor. Türkiye'de ise bu sayı 10'un altında.

Twitter verilerine göre Türkiye'den gelen taleplerin hiçbirine olumlu yanıt verilmemiş. ABD'nin taleplerinin ise yüzde 67'sine olumlu yanıt verilmiş.

İçerik kaldırma talepleri

İçerik kaldırma taleplerinde ise Türkiye, Rusya Federasyonu (17) ve Brezilya'nın (10) ardından 7 taleple üçüncü sırada.

Bunlardan 3 tanesi mahkeme kararları sonucu ortaya çıkan kaldırma talepleriyken, diğer 4 talep polis ya da diğer devlet kurumlarından alınmış.

Silinen tweetler

Türkiye'den atılan tweet'lerin hiçbiri silinmezken, Twitter'a en büyük baskıyı uygulayan ülkelerden biri olan Brezilya'da 39 tweet silinmiş. Brezilya'daki silinen tweet'lerin hakeratamiz ifadeler içerdiği belirtiliyor.

Bu konuda listenin ikinci ve üçüncü sırasında da Fransa (12) ile Rusya Federasyonu (8) yer alıyor.

Twitter'ın hukuki politikalardan sorumlu direktörü Jeremy Kessel, "Geçtiğimiz altı ayda içeriğin (nefret söylemi ya da karalama gibi) silindiği ülkelerin sayısı ikiden yediye çıktı" diye konuştu.