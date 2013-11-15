Yeni Facebook Messenger WhatsApp'a rakip olabilecek mi?

Sosyal medya ağı facebook'un yeni uygulamasıyla, artık kullanıcılar facebook arkadaşı olmasa da telefon rehberlerine kayıtlı olan telefon numaralı üzerinden mesajlaşabilecek.

1 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook, yeni mesajlaşma uygulamasıyla iddiasını arttırdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, ‘Facebook Messenger’ adındaki uygulamayı güncelleyen şirket, yeni uygulamayla beraber Facebook arkadaşı olmayanlar arasında da mesajlaşabilme dönemini başlattı.

Söz konusu özellikle kullanıcıların akıllı telefonlarına kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden Facebook Messenger ile mesajlaşabilmesi mümkün olacak. Facebook arkadaşı olmayan, ancak Facebook Messenger kullanan kişiler telefon rehberinde bir simgeyle gösterilecek. Kişi seçildikten sonra Facebook Messenger arayüzüyle mesaj gönderilip alınabilecek. Diğer kullanıcıların da ulaşabilmeleri için telefon numarasının onaylanması gerekiyor.

Buna ek olarak Facebook Messenger’da yeni renk şablonları ve popüler etiketler eklendi. Bir önceki sürüme göre daha renkli bir arayüze kavuşan yeni Facebook Messenger uygulamasının, özellikle kullanım kolaylığı açısından dikkat çekmesi bekleniyor. Güncel konuşma pencerelerine daha kolay erişim sağlanabilmesi sağlayan uygulamada, mesaj gönderebilecek kişilerin listesine ulaşmak ve ayarlara girmek için uygulamanın üstüne dokunulup sola doğru kaydırılması gerekiyor.

Facebook böylece popüler internet üzerinden ücretsiz mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri olacak. Aylık 350 milyon aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, özellikle son dönemlerde anlık mesajlaşma uygulamaları arasında artan rekabetten dolayı kan kaybetmeye başlamıştı. Özellikle Facebook’un söz konusu alandaki iddiasını arttırması, WhatsApp’ın pazar payında düşüş yaşamasına neden olabilir.