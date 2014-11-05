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Bilim / Teknoloji

Facebook bu kez çöpçatanlık işine giriyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, birbirini tanımayan kişilerin gerçek isimlerini gizleyerek sohbet edebilecekleri bir uygulama geliştirdi

05 Kasım 2014 19:51

Facebook insanları sosyalleşmenin yanında bu kez 'kaynaştırmak' için yeni bir uygulama geliştirdi. 'Rooms' adını verdiği yeni uygulamada, birbirlerini tanımayan kişiler, gerçek isimlerini gizleyerek sohbet edebilecekler.

Facebook, şimdilik bu uygulamayı sadece iOS telefonlara özel olarak hazırladı. Uygulamanın yakında, Android ve bilgisayarlara da gelmesi bekleniyor.

 

Facebook hesabına gerek yok

 

posta.com.tr'nin haberine göre, Rooms (Odalar) isimli uygulama, kayıt olmak için sizden Facebook hesabı veya e-posta istemiyor. Tinder'ın tüm dünyada yayılmasından sonra Facebook'un da sevgili arayışında olanlar için kurulan bu pazardan payını alması bekleniyordu.

İsteyen herkes, farklı konularda sohbet odaları açarak, bu odaların kurallarını belirleyebiliyor. Belirlenen konu hakkında konuşmak isteyen kişiler ise, Facebook Rooms Chat’e girerek farklı bir isim kullanıp konuya dahil olabiliyor. Elbette isim konusu, kullanıcının tercihine kalmış durumda. Arzu etmesi halinde kendi isminiz ile de sohbete dahil olabilmeniz mümkün.

Uygulama şimdilik ABD ve İngiltere'yi kapsıyor.

 

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