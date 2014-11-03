Facebook'ta gizli dolaşım dönemi

Facebook'un hizmete sunduğu ‘gizli’ servis, kullanıcılara özel bilgilerini paylaşmadan sitede adeta 'gizli' şekilde dolaşma hakkı sağlıyor.

Ancak bundan sadece bilgisayarlarında ‘Tor’ denilen açık kaynak (open source) bir yazılım yüklü olan kullanıcılar yararlanabiliyor.

Peki Tor üzerinden bağlantıları yakın zamana kadar engelleyen Facebook, neden şimdi böyle bir yola başvurdu?

ntvmsnbc.com'un haberine göre, insanların anonim olarak Facebook’a bağlanması sansür uygulanan kimi ülkelerde (Çin, İran gibi) bu sansürü aşmanın yollarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar kimlik bilgilerine, konumlarına ulaşılma endişesi taşımadan siteyi kullanabiliyor. Bu adımın Facebook'un fikir ve ifade özgürlüğü yönünde attığı önemli bir adım olduğu söylenebilir.

Ayrıca Tor üzerinden bağlandığınızda bağlantınıza bir güvenlik katmanı daha eklemiş oluyor ve saldırılara karşı da korunmuş oluyorsunuz.

TOR: 2002’de hizmet vermeye başlayan ve internete bağlanırken konum ve kimlik bilgileri paylaşmanızı gerektirmeyen açık kaynak bir proje.