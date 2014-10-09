T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp, artık tamamen Facebook’a ait

Whatsapp'in kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Jan Koum, Facebook çatısı altında 4 yıl çalıştığı takdirde 1,9 milyar doların sahibi olacak

09 Ekim 2014 16:47

Sosyal medya devi Facebook'un 19 milyar dolara satın aldığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sonunda tam anlamıyla Facebook çatısı altına giriyor.

Hürriyet’in haberine göre, Facebook tarafından doldurulan ve şirketlerin yatırımcılara önemli açıklamalar yaptığı belgeler olarak bilinen SEC 8-K formunda, Facebook ve son zamanların en ünlü iletişim uygulaması WhatsApp’ın sonunda tam anlamıyla bir araya geldiği bilgisi bulunuyor. Forma göre, iki isim tarafından yapılan anlaşma tüm detayların yerine getirilmesi ile nihayete erdi. Böylece WhatsApp tam olarak Facebook çatısı altına girmiş oldu.

 

Fiyat 21,8 milyar dolara çıktı

 

Geçtiğimiz Şubat ayında temelleri atılan anlaşmaya dair yapılan duyuruda, Facebook'un WhatsApp için toplamda 19 milyar dolar ödeyeceği öğrenilmişti. Gelen son bilgilere göre ise, son fiyat değerlenen Facebook hisseleri nedeniyle 21.8 milyar dolar olarak belirlendi.

Shiftdelete'in haberine göre, sosyal medya mecrası geçtiğimiz Pazartesi günü bir duyuru yayımlayarak, WhatsApp kurucularından biri olan ve aynı zamanda markanın CEO'luğunu yapan Jan Koum'un kendileri ile çalışacağını bildirmişti. İki isim arasındaki anlaşmaya göre, Koum eğer dört yıl boyunca Facebook'ta çalışmaya devam ederse 1.9 milyar dolar kazanacak.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, daha önce WhatsApp hakkında önemli bilgiler vermiş ve uygulama üzerinde pek fazla değişikliğe gidilmeyeceğini müjdelemişti.

 

ETİKETLER

whatsappfacebooksosyal medyaanlık mesajlaşmamark zuckerbergjan koumsec 8 kceosatın almatamamen

İlgili Haberler

Facebook, WhatsApp'i satın aldı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, en hızlı büyüyen mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın aldı.

'Facebook, 400 milyon kullanıcının kişesel bilgisine ulaşmak için Whatsapp'ı satın aldı'

Whatsapp'ın kullanıcı sözleşmesinde yer alan verilere göre, Whatsapp kullanıcılarının ABD yasalarına tabi olduğu ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin paylaşılabileceği belirtiliyor

Whatsapp yeni bir rekora imza attı

Akıllı telefonların popüler uygulaması Whatsapp artık 600 milyon abonesi olan dev bir platform oldu

Alibaba'nın hisse değeri Facebook'u geçti

Asya’nın en büyük alışveriş portalı Alibaba New York borsasındaki halka arz sonrası Facebook’tan daha değerli hale geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24