Whatsapp, artık tamamen Facebook’a ait

Sosyal medya devi Facebook'un 19 milyar dolara satın aldığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sonunda tam anlamıyla Facebook çatısı altına giriyor.

Hürriyet’in haberine göre, Facebook tarafından doldurulan ve şirketlerin yatırımcılara önemli açıklamalar yaptığı belgeler olarak bilinen SEC 8-K formunda, Facebook ve son zamanların en ünlü iletişim uygulaması WhatsApp’ın sonunda tam anlamıyla bir araya geldiği bilgisi bulunuyor. Forma göre, iki isim tarafından yapılan anlaşma tüm detayların yerine getirilmesi ile nihayete erdi. Böylece WhatsApp tam olarak Facebook çatısı altına girmiş oldu.

Fiyat 21,8 milyar dolara çıktı

Geçtiğimiz Şubat ayında temelleri atılan anlaşmaya dair yapılan duyuruda, Facebook'un WhatsApp için toplamda 19 milyar dolar ödeyeceği öğrenilmişti. Gelen son bilgilere göre ise, son fiyat değerlenen Facebook hisseleri nedeniyle 21.8 milyar dolar olarak belirlendi.

Shiftdelete'in haberine göre, sosyal medya mecrası geçtiğimiz Pazartesi günü bir duyuru yayımlayarak, WhatsApp kurucularından biri olan ve aynı zamanda markanın CEO'luğunu yapan Jan Koum'un kendileri ile çalışacağını bildirmişti. İki isim arasındaki anlaşmaya göre, Koum eğer dört yıl boyunca Facebook'ta çalışmaya devam ederse 1.9 milyar dolar kazanacak.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, daha önce WhatsApp hakkında önemli bilgiler vermiş ve uygulama üzerinde pek fazla değişikliğe gidilmeyeceğini müjdelemişti.