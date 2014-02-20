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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook, WhatsApp'i satın aldı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, en hızlı büyüyen mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın aldı.

20 Şubat 2014 11:51


Mobil hızlı mesajlaşma servisinde büyümek isteyen Facebook, yaklaşık 450 milyon kullanıcısı olan WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almak için şirket ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, ''WhatsApp dünyada 1 milyar insanı birbirine bağlama yolunda, bu kadar önemli bir dönemeci aşan şirketler zaten inanılmaz değerli'' diyerek, satın alma işleminin gerçekleşeceğini açıkladı.

Zuckerberg'in uzun dönemdir mobil mesajlaşma uygulamalarını Facebook bünyesine katmak istediği, bunun için geçen yıl Facebook'un Snapchat'a 3 milyar dolar teklif ettiği ancak bunun kabul edilmediği bildirildi.

Günde 18 milyar mesaj

Satın alma işleminin gerçekleşmesiyle WhatsApp'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jan Koum, Facebook yönetim kuruluna katılabilecek.

Kaliforniya merkezli WhatsApp'in kullanıcı sayısı 450 milyonu aşıyor. Her gün ortalama 18 milyar mesajın gönderildiği uygulamanın personel sayısı ise 50 civarında.

WhatsApp kurucusu Koum, satışla ilgili açıklamasında, "Kullanıcılarımız açısından değişen bir şey olmayacak. Reklam göstermeyeceğiz. WhatsApp'in temel ilkelerine aykırı olsaydı Facebook ile ortaklığı kabul etmezdik" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DünyanınFacebookWhatsAppYöneticisi Mark ZuckerbergFacebook SnapchatYöneticisi Jan Koum FacebookKoumDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/A.A/NH

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