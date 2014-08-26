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Bilim / Teknoloji

Whatsapp yeni bir rekora imza attı

Akıllı telefonların popüler uygulaması Whatsapp artık 600 milyon abonesi olan dev bir platform oldu

26 Ağustos 2014 10:25

Facebook'un satın almasıyla beraber bazı tepkiler yüzünden kullanıcı kaybetmeye başlayan WhatsApp, aktif kullanıcı sayılarını açıkladı. WhatsApp'ın CEO'su Jan Koum, attığı tweet ile 600 milyon aktif kullanıcılarının olduğunu duyurdu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse WhatsApp, geçtiğimiz Nisan ayında aktif kullanıcı sayısının 500 milyon seviyesinde olduğunu duyurmuştu. Yani azımsanmayacak seviyede bir artış söz konusu. 600 milyon rakamının ne kadar büyük bir rakam olduğunu anlamamız için de Facebook Messenger kullananların sayısını vermemizde fayda var.

Facebook'a göre ayda aktif olarak 200 milyon kişi Facebook Messenger uygulamasını kullanıyor. Facebook'a göre mesajlaşma dünyasındaki toplam aktif rakam 800 milyon seviyesinde.

Shiftdelete'in haberine göre anlık mesajlaşma denildiğinde, son yıllarda yaptığı ataklarla akıllara gelen WeChat'in rakamlarına baktığımızda da 438 milyonluk kullanıcı kitlesinin olduğunu görüyoruz. Tabi burada Çin pazarının da etkisi büyük.

Her ne kadar son dönemde rakibi artsa ve uygulamada bazen bağlantı sorunları çıksa da, WhatsApp sektörde doldu dizgin ilerlemesini sürdürüyor. 

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