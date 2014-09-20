Alibaba'nın hisse değeri Facebook'u geçti

Asya’nın en büyük alışveriş portalı Çinli Alibaba’nın hisseleri halka arzın ardından hızla yükseldi. New York borsasındaki ilk işlem gününde 21,8 milyar dolar gelir elde eden Alibaba’nın hisse fiyatı açılışta 68 dolardan 92,70 dolara fırladı. Hisseleri yüzde 36 prim yapan şirketin piyasa değeri de 227 milyar dolara çıktı. Bu gelişmelerin ardından Alibaba Facebook’tan daha değerli hale geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, şirketin kurucusu Jack Ma’nın New York borsasındaki açılış gongunu çalmasıyla birlikte daha ilk dakikalarda Alibaba hisselerinde 100 milyonun üzerinde işlem gerçekleşti.

Halka arz öncesinde yapılan değerleme çalışmalarında şirketin değeri 167,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Borsanın açılmasıyla birlikte Alibaba hisseleri yüzde 36 prim yapınca şirketin piyasa değeri de 227 milyar dolara çıktı. Şirket, Çin'de internet üzerinden yapılan alışverişlerin yüzde 80'ini yönetiyor ve şirketin siteleri üzerinden yaratılan iş hacmi, Amazon ve eBay'in yarattığı iş hacminin toplamından daha fazla.

ABD'nin arama motoru devi Yahoo, Alibaba'daki hisselerinin 8 milyar dolarlık bölümünü halka arzda satacak, böylece şirketteki ortaklık payı yüzde 16'ya gerileyecek. Japon Softbank ise halka arza katılmayacağını açıkladı. Bu durumda şirket yüzde 32 ile Alibaba'nın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Şirketin kontrolü ise kurucu Jack Ma ve yardımcılarının elinde kalmaya devam edecek.

Alibaba ne iş yapar?

Alibaba, 15 yıl önce emekli bir öğretmen olan Jack Ma tarafından şu anki büyüklüğüne kıyasla çok daha mütevazı bir bütçe ve hedefle kuruldu. İkincil piyasa işlemleriyle birlikte birçok yatırım bankasının Alibaba'yı hisse portföylerine eklediği düşünülüyor.

'Alibaba ortaklığı' denilen 27 kişilik bir ekip şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin büyük kısmını belirliyor. Alibaba, bu yönetim yapısının şirketin yenilikçi ruhu için gerekli olduğu görüşünde. Ancak Hong Kong borsasının mevcut yönetim yapısına itirazı sonucu Alibaba halka arzı New York borsasında yapmaya karar verdi. Jack Ma tahminen 14 milyar doları bulan şirket hissesine sahip. Elinde şirket hissesi bulunduran ve halka arza katılan Alibaba çalışanlarının bir gecede milyoner olduğu söyleniyor.

Alibaba toptan satışçılar, perakendeciler ve küçük işletmeler için internet üzerinde oluşturulmuş bir pazar yeri gibi çalışıyor. Yapılan her alışverişte para transferlerini yöneterek hem alıcının hem de satıcının sorun yaşamadan işlemi gerçekleştirmesini sağlıyor. Siteye kayıtlı 279 milyon aktif müşteri var ve bu müşteriler ayda en az bir kez siteleri ziyaret ediyor.

Çin'de giderek yaygınlaşan internet kullanımı ve bilinci, internet üzerinden alışveriş sektörünün hızla büyümesine yol açtı. Alibaba, halka arz sonucu elde edeceği geliri hem gelişen ülkelere hem de ABD ve Avrupa pazarlarına girmek için kullanacağını söylüyor. Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı. Yılın ikinci üç aylık döneminde Alibaba'nın satışları yüzde 46 oranında artarak 2,54 milyar dolara yükseldi.