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Bilim / Teknoloji

Facebook, Messenger uygulamasını kapatma kararı aldı

Facebook, Whatsapp'ı ön plana çıkarmak için Facebook Messenger uygulamasını 3 Mart'tan itibaren kapatacak

02 Mart 2014 04:15

Sosyal paylaşım ağı Facebook 'ın popüler servisi Facebook Messenger 'ın Windows uygulaması kapanıyor. Facebook Messenger'ın Windows uygulamasını kullananlar artık bu uygulamadan faydalanamayacak.

3 Mart tarihinde kapatılacak olan uygulamayla birlikte artık kullanıcılar görüşmek istedikleri arkadaşlarıyla web tarayıcılarını kullanarak sohbet edebilecek.

Facebook'un uygulamayı neden yayından kaldırdığı ise bilinmiyor. Ancak Whatsapp alımıyla birlikte Facebook'un böylesi bir adım atması şirketin yakın gelecekte Whatsapp'ı öne çıkaracağını gösteriyor.

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