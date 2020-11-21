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Ertuğrul Özkök'ten Alaattin Çakıcı tepkisi: Bana göre bu Meclis’e yapılmış bir tehdittir; görüşünü merak ettiğim asıl yetkili susuyor

21 Kasım 2020 12:10

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bana göre bu Yüce Meclis’e yapılmış bir tehdittir” diyen Özkök, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuya ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamasına dikkati çekti.

“TBMM Başkanı’na yakın tarihin 4 gerçeğini hatırlatmak isterim” diyerek sözlerine devam eden Özkök şunları kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri’nde organize suç çetelerinin, yani mafyanın ortadan kaldırılmasında en büyük ve etkili mücadeleyi veren kurum Amerikan Parlamentosu’ydu.

İkincisi; Türkiye’ye gelince, 1990’lı yıllarda şimdi ana muhalefet partisi başkanını tehdit eden kişi, bir bankanın özelleştirilmesinde devreye girdiği için dönemin bakanları ve başbakanı Yüce Divan’da yargılanmıştı.

Üçüncüsü; 2000’li yılların başında Türkiye’de mafyanın ortadan kaldırılmasında en büyük mücadeleyi şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti vermişti. Ve mafyayı Türkiye’den silmeyi başarmıştı da

Bir de şu: 1990’lı yıllarda “Ülkücü mafya” denilen yerel çek-senet mafyalarının yok edilmesinde en büyük savaşı Devlet Bahçeli vermişti. O da başarılı olmuştu.

Türk demokrasisi bu üç olayı da altın sayfalarına yazmıştır.

Özkök, “Türkiye’de 1960’lı yıllarda en moda siyasi kavramlardan biri ‘parlamento dışı muhalefe’”ti... Hukukta, yargıda, insan haklarında, demokraside reformu konuşan Türkiye, eğer samimiyse, yarım asır sonra ‘parlamento dışı bir organize iktidarın’ doğuşuna izin vermemeli. Umarım, Cumhurbaşkanı’nın günlerdir savunduğu ve hepimize umut veren ‘Yargı, hak ve özgürlükler, demokrasi’ paketinde bu çok vahim olay da yerini bulur” görüşünü dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 10 Aralık günü ‘Türkiye’ye yaptırım’ konusunu görüşeceğini hatırlatan Özkök, “Eminim hukuk ve demokrasi reformu o görüşmelerde olumlu etki yapacak. O nedenle Yüce Meclis üzerindeki bu kara bulutun kaldırılması da iyi olacaktır” dedi.

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Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi. 

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattığını duyurdu.

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TIKLAYIN - Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı ile ilgili ilk açıklama: Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır!

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