Ertuğrul Özkök'ten Alaattin Çakıcı tepkisi: Bana göre bu Meclis’e yapılmış bir tehdittir; görüşünü merak ettiğim asıl yetkili susuyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bana göre bu Yüce Meclis’e yapılmış bir tehdittir” diyen Özkök, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuya ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamasına dikkati çekti.

“TBMM Başkanı’na yakın tarihin 4 gerçeğini hatırlatmak isterim” diyerek sözlerine devam eden Özkök şunları kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri’nde organize suç çetelerinin, yani mafyanın ortadan kaldırılmasında en büyük ve etkili mücadeleyi veren kurum Amerikan Parlamentosu’ydu.

İkincisi; Türkiye’ye gelince, 1990’lı yıllarda şimdi ana muhalefet partisi başkanını tehdit eden kişi, bir bankanın özelleştirilmesinde devreye girdiği için dönemin bakanları ve başbakanı Yüce Divan’da yargılanmıştı.

Üçüncüsü; 2000’li yılların başında Türkiye’de mafyanın ortadan kaldırılmasında en büyük mücadeleyi şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti vermişti. Ve mafyayı Türkiye’den silmeyi başarmıştı da

Bir de şu: 1990’lı yıllarda “Ülkücü mafya” denilen yerel çek-senet mafyalarının yok edilmesinde en büyük savaşı Devlet Bahçeli vermişti. O da başarılı olmuştu.

Türk demokrasisi bu üç olayı da altın sayfalarına yazmıştır.

Özkök, “Türkiye’de 1960’lı yıllarda en moda siyasi kavramlardan biri ‘parlamento dışı muhalefe’”ti... Hukukta, yargıda, insan haklarında, demokraside reformu konuşan Türkiye, eğer samimiyse, yarım asır sonra ‘parlamento dışı bir organize iktidarın’ doğuşuna izin vermemeli. Umarım, Cumhurbaşkanı’nın günlerdir savunduğu ve hepimize umut veren ‘Yargı, hak ve özgürlükler, demokrasi’ paketinde bu çok vahim olay da yerini bulur” görüşünü dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 10 Aralık günü ‘Türkiye’ye yaptırım’ konusunu görüşeceğini hatırlatan Özkök, “Eminim hukuk ve demokrasi reformu o görüşmelerde olumlu etki yapacak. O nedenle Yüce Meclis üzerindeki bu kara bulutun kaldırılması da iyi olacaktır” dedi.

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