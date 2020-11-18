CHP: Ne Saray’dan ne de Bekçisi’nden tepki gelmedi; mafya bozuntusundan medet umuyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama yapıldı.

CHP'nin açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında tepki göstermeyen iktidara yönelik "Saat 18.45. Şu ana kadar bekledik. Mafya bozuntusunun tehditlerine, hakaretlerine ne Saray’dan ne de Sarayın Bekçisi’nden en ufak bir tepki gelmedi" denildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"Saat 18.45. Şu ana kadar bekledik. Mafya bozuntusunun tehditlerine, hakaretlerine ne Saray’dan ne de Sarayın Bekçisi’nden en ufak bir tepki gelmedi. Öyle anlaşılıyor ki, bu mafya bozuntusundan medet umuyorlar. Çünkü sükut, ikrardan gelir.

Şiir okuduğu için hapse düşmesini siyasi yaşamı boyunca bir demokratik mağduriyet olarak sömüren Tek Adam’ın iktidar ortağı, son olarak muhbirliğe soyunup Genel Başkanımız’ın çeşitli konuşmalarını suç unsuru olarak lanse edip, hakkında tetikçi savcılara fezleke düzenlettiler.

Tüm bu hukuk, vicdan ve ahlak dışı saldırılarından hiçbir netice elde edemeyince de son olarak bir süre önce özel bir afla cezaevinden çıkardıkları, çete yöneticisi ve mafya bozuntusu tetikçilerine edepsizlik yaptırarak, seviyesiz siyasetlerinin üzerine tüy diktiler.



Muhalefeti susturmak için her yola başvuran Saray ve Bekçisi sonunda mafya bozuntularından medet umar hale gelmiştir. Devletin içine çöreklendirdikleri Saray Vesayetini güçlendirmek için kolluk kuvvetleri ve yargı kifayet etmeyince, saray vesayetini mafya bozuntularıyla tahkim etmeye çalışıyorlar.



Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı Mafyadır. Mafyalı Cumhur ittifakı artık tam bir şer ittifakıdır.

Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu sadece basit bir maşadır. O’nu özel afla cezaevinden çıkartan ve O’nun üzerinden siyasi rakiplerine gözdağı verebileceğini düşünen Şer İttifakının iki patronu esas sorumlulardır.

Bu yaşananlar, ülkemizi içine soktukları devlet krizinin zirve yaptığı yerdir.

Saray ve Bekçisi unutmasın ki, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bu ucuz saldırılar, tıpkı daha önce olduğu gibi bundan sonra da sadece mücadele azmimizi ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında güçlü bir parlamenter demokrasiyle taçlandırmayı başaracağımıza olan inancımızı pekiştirir.



Biz ne emperyalizme, ne istibdada, ne de eşkiyaya pabuç bırakırız.

18 yıldır unuttuğunuz ama bugünlerde Atlantik üzerinden esen rüzgarlar değişince dilinize pelesenk ettiğiniz hukuku derhal çalıştırın!

Savcıların görevlerini yapmalarını, bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz."

TIKLAYIN:Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret!