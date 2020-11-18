Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor: Bre gafil, Bahçeli'nin adını ağzına alma!

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasının ardından yeni bir tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderirken, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?" dedi. Dünkü tehdidinde "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" diyen Çakıcı, bugünkü mesajında da "Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, bugünkü basın toplantısında dünkü tehdidine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısındaki "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söylemez" sözlerini hatırlatan Çakıcı, "Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun" ifadesini kullandı.

Çakıcı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve avanesi;

Sizler yıllardır her gün devlete hakaret etmektesizin. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamasını izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söylemez' ifadesini kullanıyorsun. Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avanene sesleniyorum: Başta sende avanende o yürek var mı, ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?

Kuvayi Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuvayi Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuvayi Milliye ruhu taşıyanlar, PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket edemez. Hadi oradan gafil.

Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır.

Be devlet düşmanı sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme. Seksen üç milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

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