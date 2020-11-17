CHP'den Alaattin Çakıcı tepkisi: Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine CHP'den tepkiler geldi. CHP'liler Çakıcı'nın sözlerine yönelik, savcıları göreve çağırdı.

Canan Kaftancıoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mafya bozuntularıyla işi olmaz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin mafya bozuntularıyla işi olmaz, mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir..." ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba: Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Twitter hesabından, "Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş. Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi mafya çiftliğine çeviren Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'dur. O adamla(!) ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğni yapmalıdır. Bu şahsın önce Erdoğan'ı da tehdit edip daha sonra çark etmesi, Genel Başkanımızın "Saray bekçiliği" ifadesinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Hukuk reformu yapacağız diyenler, reformu mafya babalarına mı yapıyorlar göreceğiz." dedi.

Onursal Adıgüzel: Kılıçdaroğlu'nu kendileriyle karıştırmasınlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Çakıcı'nın sözlerine yönelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırıldak gibi fır fır dönüp birbirine laf çarpıp sonra da kucaklaşanlar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendileriyle karıştırmasınlar. Dün yezit dediğine, bugün efendim diyenlerin, mafya düzeniyle kendi düzenini muhafaza etmeye çalışanların tehditleri bize sökmez! Erdoğan’a söylüyoruz, Bahçeli yanıtlıyor. Bahçeli’ye söylüyoruz, mafya lideri Alaattin Çakıcı yanıtlıyor. Ülkeyi mafya çiftliğine çevirenler, mafyalarla el ele vermiş muhalefeti tehdit ediyor." diye tepki gösterdi.

Özgür Özel: Herkes haddini bilecek!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Alaattin Çakıcı'nın sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Susurluk'ta deşifre olan mafya-siyaset ilişkisine derin devletin yeniden ihtiyaç duyduğu açık. Biz, bir mafyanın tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!"

Sezgin Tanrıkulu: Bu sözleri söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin liderliğini yaptığı koalisyondur

MST TV üzerinden canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine tepki göstererek; "Bu tehditlere Adalet ve Kalkınma Parti’sinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin cevap vermesi lazım. Başsavcılar kendiliğinden harekete geçebilecek mi böyle ağır bir tehdit karşısında? Acaba her sabah insanları 4’te 5’te sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına aldıranlar, bu tehdidi savuranları davetle mi çağıracaklar? Bütün bunlar, bu sözlerin sahibinin kim olduğunu ortaya koyacaktır. Bu sözleri söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin liderliğini yaptığı koalisyondur.” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu: Sürecin takipçisi olacağız

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu sosyal medya hesabından, "Ana muhalefet partisinin genel başkanını tehdit edip, hakaret edenler yargı karşısında hesap verecekler!Chp İl Hukuk Komisyonu olarak sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.