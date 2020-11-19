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AKP iki gün sonra, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Çakıcı'ya soruşturma açıldığını duyurdu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

19 Kasım 2020 13:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Açıklama, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi. 

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi.

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