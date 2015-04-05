'Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında Diyarbakır ve İstanbul'da anma konseri

Diyarbakır'da katliam kurbanlarının anısına ilk defa bir anma töreni düzenleniyor. 23 Nisan günü Surp Giragos Kilisesi’nde katliam kurbanlarının anısına mum yakılacak, ardından dünyaca ünlü piyanist Raffi Bedrosyan bir dinleti sunacak. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği ve İngiltere’den Gomidas Enstitüsü tarafından organize edilen anma töreni Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yapılacak.

23 Nisan günü yapılacak anma için dünyaca ünlü piyanist Raffi Bedrosyan da Diyarbakır’a gelecek. Bedrosyan, dinleyicilere Ermeni halk müziği ve bestecilerinden seçme örnekleri çalacak. Bedrosyan’ın konseri öncesinde ise anma etkinliği yapılacak.

Agos'ta yayımlanan habere göre, 1915 'Ermeni Soykırımı' anısına bir başka konser de İstanbul'da gerçekleşecek. Anadolu Kültür, Kalan Müzik işbirliği, Calouste Gulbenkian Vakfı, Fineco ve Project 2015 desteğiyle, 22 Nisan Çarşamba akşamı, 1915 anısına ‘In Memoriam | 24 Nisan’ başlıklı bir konser düzenlenecek. İstanbul Kongre Merkezi’nde, 20.30’da başlayacak konserde, Kardeş Türküler, Ertan Tekin, Hasmik Harutyunyan, Karine Hovhannisyan, Erkan Oğur, Ara Dinkjian, Onnik Dinkjian, Haig Yazdjian, ﬁahan Arzruni, Erman İmayhan, Eileen Khatchadourian, Henning Schmiedt, Haïg Sarikouyoumdjian, Gaguik Mouradian, David Mayoral ve Jordi Savall sahne alacak.

Zülfü Livaneli’nin ‘Hommage to Gomidas’ (Gomidas’a saygı) adlı bestesi ise, ilk kez bu gecede icra edilecek. Gecede, ayrıca Ermeni şair ve yazarların eserlerinden okumalar yapılacak.