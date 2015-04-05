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Bilgi Üniversitesi'nde 'Ermeni Soykırımı' konferansı engelleniyor

Engellemenin konferansın isminden kaynaklandığı düşünülürken, aynı isimle başka bir yerde düzenlenmesi için arayışlar sürüyor

05 Nisan 2015 15:25

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Vakfı ve UCLA eş sponsorluğunda 26 Nisan’da düzenlenmesi planlanan "Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler" başlıklı konferans engellendiği öğrenildi.

23 Eylül 2005'te de benzeri bir konferans düzenlenmiş, ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması planlanan "İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi" başlıklı konferans mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine konferans Bilgi Üniversitesi'nde yapılmıştı. 

Agos'tan Emre Can Dağlıoğlu'nun haberine göre, Mart ayında Bilgi Üniversitesi’nin internet sitesinden de duyurulmasına rağmen, kısa süre önce dekanlık tarafından konferansın düzenleyicilerine bu konferansın üniversitede yapılamayacağı bildirildi. Yapılamamasına dair net bir cevap alınamayınca rektörlüğe başvuran düzenleyiciler aynı cevapla karşılaştı. Engellemenin konferansın isminden kaynaklandığı düşünülürken, aynı isimle başka bir yerde düzenlenmesi için arayışlar sürüyor.

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